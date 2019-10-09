Як на Тернопільщині школярі “познущалися” над вчителями заради смішного ролика (відео)

На Тернопільщині школярі вирішили оригінально привітати своїх вчителів та зняли кумедні ролики з їхньою участю. Що з того вийшло?

Зокрема, йдеться про учнів Скала-Подільського НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ”. Головний «затійник» та організатор веселого проекту, Анатолій Ружицький, каже, що раніше вже знімав подібні кліпи, але, в основному, для весільного відео, де змонтовано витання та відповіді заради кумедного результату.

“Насправді, важко знімати ці ролики не було, складно було лише придумати якусь хорошу, оригінальну ідею цих відео, адже, не хотілось когось повторити. Взагалі, до монтажу, вони, здавалось, будуть зовсім іншими, не такими динамічними й захопливими. Коли ми брали інтерв‘ю у вчителів, не усі розкривались на всі 100%, оскільки, мабуть, уже розуміли, що їх чекає smile. Також було дуже цікаво спостерігати за реакцією педагогів на ролики, коли ми демонстрували їх на заході», — розповідає Анатолій.

Отож, пропонуємо вашій увазі два креативні відеоролики — інтерв’ю з вчителями Скала-Подільського НВК та музичний кліп, про життя першокласників та одинадцятикласників: