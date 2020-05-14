14 травня 5 нових підтверджень: 1033 особи інфіковано COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 14 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1033 випадках діагноз лабораторно підтверджений (963 випадки – дорослі, 70 випадків – діти), з них 21 летальний. Видужало 432 особи.
За попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено вперше 5 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
Шумський район (1 особа):
• с. Потуторів – 1
Кременецький район (2 особи):
• с. Білокриниця – 1
• с. Рудка – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Рожиськ – 1
Бучацький район (1 особа):
• смт. Золотий Потік – 1