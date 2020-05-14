09:19 | 14.05.2020
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Новини Тернополя 

14 травня 5 нових підтверджень: 1033 особи інфіковано COVID-19 у Тернопільській області

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 14 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1033 випадках діагноз лабораторно підтверджений (963 випадки – дорослі, 70 випадків – діти), з них 21 летальний. Видужало 432 особи.

За попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено вперше 5 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

Шумський район (1 особа):
• с. Потуторів – 1

Кременецький район (2 особи):
• с. Білокриниця – 1
• с. Рудка – 1

Підволочиський район (1 особа):
• с. Рожиськ – 1

Бучацький район (1 особа):
• смт. Золотий Потік – 1

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