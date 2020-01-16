09:31 | 16.01.2020
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Мандрівки Тернопільщиною. Квіти міських дверей

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У мандрівках бачиш різні двері. У чужому місці, здається, зір загострюється. Крім того, якщо в рідному місті у тебе буде ще десяток нагод, аби сфотографувати щось, то у подорожі не можна ловити ґав. Можливо, тому здається, що деінде більше цікавішого, ніж вдома. 

Нині — кілька дверей із красивими візерунками. Ось як ці сецесійні з Бережан, або класицистичний лев зі Збаража. А як вам ці розкішні микулинецькі двері, а ще пригляніться до квітки, знайденої у Підгайцях. Краса, як на мене. 

Анна Золотнюк. 

Збараж
Бережани
Микулинці
Підгайці

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