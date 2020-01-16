Мандрівки Тернопільщиною. Квіти міських дверей

У мандрівках бачиш різні двері. У чужому місці, здається, зір загострюється. Крім того, якщо в рідному місті у тебе буде ще десяток нагод, аби сфотографувати щось, то у подорожі не можна ловити ґав. Можливо, тому здається, що деінде більше цікавішого, ніж вдома.

Нині — кілька дверей із красивими візерунками. Ось як ці сецесійні з Бережан, або класицистичний лев зі Збаража. А як вам ці розкішні микулинецькі двері, а ще пригляніться до квітки, знайденої у Підгайцях. Краса, як на мене.

Анна Золотнюк.