У яких випадках на Тернопільщині у комендантський час їздитимуть таксі

На Тернопільщині у комендантську годину автомобілям таксі їздити заборонено. Дозволено їм буде рухатися тільки у випадках, що узгоджені з радою оборони області. Це стосується фірм таксі”Uber” та “Uklon”. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, правоохоронці стежитимуть за дотриманням цих вимог.

“Якщо хтось думає, що зможе за гроші возити пасажирів без шашок таксі і ніхто не здогадається – це не так. Поліція слідкує і буде таких водіїв зупиняти. А якщо люди порушуватимуть комендантську годину, то працівники поліції примусово доставлятимуть їх до військкомату”, – каже голова обласної військової адміністрації.

Також Володимир Труш розповів, що за останні дві доби в області у нетверезих водіїв вилучили 30 автомобілів. Ці авто правоохоронці помістили на штрафмайданчик.

“Вилучені машини можуть бути потенційно використані для ЗСУ. Основне завдання цієї акції – не забрати автомобіль, а убезпечити нашу область від п’яних водіїв. Не варто нехтувати цим, бо це тільки початок, далі будуть жорсткіші міри”, – сказав Володимир Труш.