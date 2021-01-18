Як змінити газопостачальника:  інструкція для жителів Тернопільщини

Кабмін затвердив державне регулювання цін на газ на період карантинних обмежень, або до кінця опалювального сезону. Відтак уже з лютого ціна за куб газу становитиме 6,99 грн. Про це повідомляє заступник начальника відділу паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ОДА Михайло Гиренко.

«Рішення про державне регулювання ціни на газ не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. Але без регулювання ціни вже у лютому вона могла б скласти 12 грн за кубічний метр. Крім того, на ринку газу зараз існують проблеми та спекуляції окремих компаній. Тому, у держави буде час відрегулювати ринок, подолати монополію окремих компаній», – каже Михайло Гиренко.

НКРЕКП вже почало перевірки облгазів щодо тарифів на розподіл газу (або тарифу на абонплату) для тих постачальників, які мають найвищі тарифи. Також найближчим часом вирішити питання із ціною транспортування на газ.

Як зазначає Михайло Гиренко, найбільш вірогідний варіант – це встановлення найвищої ціни на розподіл на рівні 1,79 грн за куб газу (береться середнє споживання за 2019 рік). Це дасть змогу знизити цей тариф приблизно на 20%.

Які тарифи на газ становили в опалювальний сезон 2018-2019, 2020-21 років?

За словами Михайла Гиренка, в опалювальний сезон 2018-19 років тариф на газ встановлювала влада, і він становив 8.5 грн/куб. Тоді середнє споживання газу становило близько 350 м³ на місяць – це 3000 грн (мінімальна з/п тоді була 3700-4100 грн, а середня 9100-10200 грн). Відповідно оплата газу становила 75% від МЗП.

Натомість в опалювальний сезон 2020-21 років (до лютого) тариф на газ встановлює ринок (самі газові компанії), і він становить у жовтні-січні 5.7-10.0 грн/куб (середній тариф близько 8,5 грн/куб). Зима зараз є теплішою і середнє споживання газу становило близько 300 м³ на місяць – це 2400 грн (мінімальна з/п зараз 5000, а середня 12000 грн). Відповідно оплата газу становила 48% від МЗП

«Уже з лютого 2021 року тариф на газ обмежено на рівні 6,99 грн/куб. Середнє споживання газу очікується на рівні 350 м³ на місяць – це 2440 грн. Ураховуючи мінімальну заробітну плату, яка зараз 6000 грн, а середня 12600 грн, то оплата газу становила 40% від МЗП», – каже Михайла Гиренко.

Що таке ринок газу і навіщо він Україні?

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення. Відповідно ціни на газ більше не визначав ні Уряд, ні Президент, ні регулятор. Ціни визначав ринок і відповідна пропозиція від газопостачальних компаній. Така система діє у більшості європейських країнах. Відтак газ стає таким самим товаром, як хліб чи послуги інтернету.

Конкуренція між газопостачальниками сприяє зменшенню цін та покращенню якості послуг. А в Україні це також означає усунення монополії окремих газопостачальників. Однак далеко не всі українці швидко зорієнтувалися в цінах та змінили постачальника. Тому держава наразі буде регулювати ціни та вирішувати це питання монополізму (АМКУ вже завершує роботу по цій проблемі).

Що зробив Уряд, аби спростити систему зміну газопостачальника?

Уряд та інші органи влади максимально спростили можливість зміни газопостачальника. Як каже Михайла Гиренко, змінити газопостачальника можна вже зараз у Приват 24, на сайті Нафтогазу» чи у відділеннях банку ПУМБ. Також з середини січня укласти договір з Нафтогазом можна буде у відділеннях Ощадбанку, що сприяє збільшенню конкуренції серед усіх верств населення.

«Нафтогаз у вересні пропонував річний тариф, де щомісячна ціна складала 4,7 грн за куб разом з ПДВ. І тисячі громадян скористалися цієї пропозицією та зекономлять до 50% на платіжках у порівнянні з попередніми роками», – каже Михайло Гиренко.

Що відбувається з цінами на газ зараз?

– Через збільшення попиту на газ в Європі спостерігається зростання цін на європейських хабах, що напряму впливає на зростання цін в Україні (ціна на газ на європейських хабах вже зросла до майже 350 доларів за кубічний метр. Це 9,6 тисячі гривень, а разом з ПДВ 11,5 тисяч гривень). В Китаї очікується найхолодніша зима за 50 років, а в Іспанії найбільші холоди за останні 60 років. Попит на газ в усьому світі зростає і тому варто очікувати подальше зростання ціни на світових ринках вже найближчим часом. Саме тому зараз потрібно ввести державне регулювання, аби не допустити зростання ціни для українців у лютому до 12 грн за кубічний метр, — каже Михайло Гиренко.

В Україні вже у січні ціна на газ з ПДВ в середньому складає 8,5 грн. У Нафтогазу вона складає 7,2 грн за кубічний метр. Для порівняння: у 2018-19 роках ціна складала від 8,5 грн за куб.

Як додає Михайло Гиренко, не потрібно забувати й про те, що Уряд підтримує найбільш незахищені верстви населення. Відтак багато мешканців Тернопільщини отримують субсидії для оплати комунальних послуг. Наприклад за листопад 2020 року, середній розмір нарахувань становив 1,6 тисячі гривень, що майже на 250 грн більше ніж у 2019 році