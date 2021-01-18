Коронавірусна статистика за 18 січня: скільки нових хворих виявили у Тернополі та області
❗️90 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 січня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 3 (чоловік 49 р. м. Тернопіль, жінка 57 р. смт Підволочиськ, чоловік 81 р. смт Підволочиськ).
🔺одужало – 101 особа
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 288
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 36192 особи;
🔺одужало – 32701 особа;
🔺летальних випадків – 498 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10142 (8497 одужало, 117 летальних);
– Бережанський район – 1851 (1720 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1686 (1574 одужало, 31 летальних);
– Бучацький район – 1301 (1213 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1761 (1647 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1563 (1446 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1809 (1667 одужало, 26 летальних);
– Зборівський район – 816 (766 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1081 (977 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 2104 (1906 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 927 (888 одужало, 3 летальних);
– Монастириський район – 1175 (1130 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1443 (1363 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 489 (471 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1445 (1345 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3062 (2668 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2399 (2337 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1138 (1086 одужало, 21 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (31 особа)
⭕️Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 1
• с. Саранчуки – 1
⭕️Борщівський район (3 особи):
• м. Борщів – 2
• с. Шершенівка – 1
⭕️Бучацький район (4 особи):
• с. Трибухівці – 1
• с. Ліщанці – 2
• с. Старі Петликівці – 1
⭕️Гусятинський район (8 осіб):
• м. Копичинці – 2
• с. Яблунів – 3
• с. Коцюбинці – 1
• с. Чабарівка – 1
• с. Глібів – 1
⭕️Заліщицький район (8 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Головчинці – 3
• с. Добрівляни – 2
⭕️Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 2
• с. Старий Збараж – 1
• с. Ліски – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
⭕️Козівський район (6 осіб):
• смт Козова – 3
• с. Конюхи – 1
• с. Кальне – 2
⭕️Кременецький район (5 осіб):
• м. Кременець – 5
⭕️Лановецький район (0 осіб)
⭕️Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
⭕️Підволочиський район (1 особа):
• смт Підволочиськ – 1
⭕️Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Старе Місто – 2
⭕️Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 1
• смт Микулинці – 2
• с. Мшанець – 1
• с. Кобиловолоки – 1
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Петриків – 1
• с. Великі Гаї – 1
⭕️Чортківський район (4 особи):
• м. Чортків – 3
• с. Сосулівка – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Боложівка – 1