Коронавірусна статистика за 18 січня: скільки нових хворих виявили у Тернополі та області

❗️90 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 січня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 3 (чоловік 49 р. м. Тернопіль, жінка 57 р. смт Підволочиськ, чоловік 81 р. смт Підволочиськ).

🔺одужало – 101 особа

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 288

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 36192 особи;

🔺одужало – 32701 особа;

🔺летальних випадків – 498 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10142 (8497 одужало, 117 летальних);

– Бережанський район – 1851 (1720 одужало, 19 летальних);

– Борщівський район – 1686 (1574 одужало, 31 летальних);

– Бучацький район – 1301 (1213 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1761 (1647 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1563 (1446 одужало, 30 летальних);

– Збаразький район – 1809 (1667 одужало, 26 летальних);

– Зборівський район – 816 (766 одужало, 11 летальних);

– Козівський район – 1081 (977 одужало, 7 летальних);

– Кременецький район – 2104 (1906 одужало, 35 летальних);

– Лановецький район – 927 (888 одужало, 3 летальних);

– Монастириський район – 1175 (1130 одужало, 23 летальних);

– Підволочиський район – 1443 (1363 одужало, 19 летальних);

– Підгаєцький район – 489 (471 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1445 (1345 одужало, 31 летальних);

– Тернопільський район – 3062 (2668 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2399 (2337 одужало, 33 летальних);

– Шумський район – 1138 (1086 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (31 особа)

⭕️Бережанський район (2 особи):

• м. Бережани – 1

• с. Саранчуки – 1

⭕️Борщівський район (3 особи):

• м. Борщів – 2

• с. Шершенівка – 1

⭕️Бучацький район (4 особи):

• с. Трибухівці – 1

• с. Ліщанці – 2

• с. Старі Петликівці – 1

⭕️Гусятинський район (8 осіб):

• м. Копичинці – 2

• с. Яблунів – 3

• с. Коцюбинці – 1

• с. Чабарівка – 1

• с. Глібів – 1

⭕️Заліщицький район (8 осіб):

• м. Заліщики – 3

• с. Головчинці – 3

• с. Добрівляни – 2

⭕️Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 2

• с. Старий Збараж – 1

• с. Ліски – 1

⭕️Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1

⭕️Козівський район (6 осіб):

• смт Козова – 3

• с. Конюхи – 1

• с. Кальне – 2

⭕️Кременецький район (5 осіб):

• м. Кременець – 5

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (1 особа):

• м. Монастириська – 1

⭕️Підволочиський район (1 особа):

• смт Підволочиськ – 1

⭕️Підгаєцький район (3 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Старе Місто – 2

⭕️Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 1

• смт Микулинці – 2

• с. Мшанець – 1

• с. Кобиловолоки – 1

⭕️Тернопільський район (3 особи):

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Петриків – 1

• с. Великі Гаї – 1

⭕️Чортківський район (4 особи):

• м. Чортків – 3

• с. Сосулівка – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Боложівка – 1