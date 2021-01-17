Хто з українських самотніх зірок стане наступною «Холостячкою»?
Після шаленого успіху шоу «Холостячка», продюсери каналу СТБ підтвердили, що глядачі можуть сподіватись на другий сезон улюбленої передачі. Редакція каналу зібрала побажання прихильників, але поки тримає в таємниці персону наступної Холостячки.
Перелік можливих героїнь шоу «Холостячка-2»
Не встигли вщухнути пристрасті навколо фіналу шоу «Холостячка», а глядачі вже почали гадати, хто з самотніх зірок може стати героїнею наступного сезону улюбленої передачі. Редактори програми прислухались до побажань своєї аудиторії і на сайті СТБ опублікували перелік можливих героїнь шоу.
Глядачі мріють побачити в другому сезоні одну з таких зіркових особистостей:
- Тіну Кароль;
- Лесю Нікітюк;
- Аліну Гросу;
- Мішу Романову;
- Наталку Могилевську;
- Мішель Андраде;
- Дар’ю Петрожицьку.
Кожна з них здатна заволодіти увагою публіки, заінтригувати та знайти кохання на очах усієї країни. Прем’єра шоу запланована на осінь 2021 року, про точну дату можна можна дізнатись на порталі tv.meta.ua, а поки інтрига триває, деякі зірки висловили свою думку про участь у проекті.
Тіна Кароль
Епатажна співачка вважається однією з фавориток глядачів. Після фіналу проекту Григорій Решетник розмістив в своєму мікроблозі фото з Тіною з питанням: «Хто за, щоб вона стала наступною Холостячкою?». Глядачі схвально відреагували на цю пропозицію, та висловили думку, що кращої героїні годі й шукати. Тіна Кароль з цього приводу сказала, що вона втомилась від самотності і готова до нових стосунків, та дуже мріє про донечку.
Леся Нікітюк
Телеведуча з притаманною їй іронією зауважила: якщо вона стане наступною Холостячкою, шоу треба буде перейменувати у «Білосніжка та 7 гномів». Так Леся натякнула на свій високий зріст. Більшість глядачів сподіваються, що її участь внесе необхідну «родзинку»: зробить передачу не тільки романтичною, а й веселою. Колишній партнер Лесі по «Танцям з зірками», Макс Єжов оголосив, що залюбки позмагається в програмі за увагу телезірки.
Міша Романова
Колишня учасниця «ВІА Гри» розповіла, що відомим жінкам дуже важко знайти своє кохання, тому вона буде не проти взяти участь у найромантичнішому шоу. Міша вважає, що одразу зможе розпізнати, хто з претендентів прийде на проект лише за піаром, а хто сподівається відшукати справжнє почуття.
Аліна Гросу
Молода співачка восени 2020 року розлучилась з чоловіком, тому розглядає «Холостячку» як шанс знайти своє щастя. Але Аліна підкреслила, що прийме участь в програмі лише за умовою, що все відбуватиметься насправді, а не по заздалегідь складеному сценарію.