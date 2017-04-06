Який вірус грипу зафіксували на Тернопільщині

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 210,2 випадки на 100 тисяч населення, що становить 57% до середнього багаторічного показника (369 випадків на 100 тис. населення).Йдеться у повідомленні Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України.

За 13 тиждень кількість захворілих зменшилася у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 14,4% (2233 випадки проти 2608). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 64,2% (1433 ос.), школярів – 42,4% від усіх захворілих дітей (608 ос.). Зниження захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 16,8%, серед дітей шкільного віку – 22,8%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 176 осіб, із них 139 дітей (79%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 2,2% (госпіталізовано на 12 тижні 180 осіб).

Летальних випадків не зареєстровано.

Лабораторно підтверджено в області циркуляцію вірусів грипу А Н3: з початку епідсезону обстежено 74 особи методом ПЛР на віруси грипу, позитивний результат в 38 осіб – грип А (діти – 22, дорослі – 16), в т.ч. у 5 осіб – грип А Н3.

Вакциновано проти грипу 1279 осіб.

Таким чином, в області відмічається низька інтенсивність епідемічного процесу щодо захворюваності на грип та ГРВІ.

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