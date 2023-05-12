Музей Голодомору отримав подарунок з Тернополя від колекціонера Василя Штокала

Пан Василь передав нашому закладу частину власної колекції марок на тему Голодомору. Це понад 140 мініатюр Підпільної Пошти України, більшість з яких збереглася у марочних аркушах. Серед подарованих колекціонером експонатів є також окремі марки та блок.

Марки створені за роботами українського маляра-монументаліста, графіка й історика мистецтва Михайла Дмитренка (1908–1997), учня Федора Кричевського. Він народився у Лохвиці на Полтавщині. В роки Другої світової опинився на Заході, а потім емігрував до Канади й США. За межами радянської України Михайло Дмитренко створив свої роботи на тему Голодомору, зокрема, долучився до створення марок, які випускала Підпільна Пошта України.

Упродовж понад тридцяти років своєї діяльності за кордоном Підпільна Пошта випустила тисячі марок, що були присвячені відомим українським діячам та визначним або трагічним подіям української історії. Звісно, ППУ не могла оминути увагою Голодомор 1932-1933 років та присвятила цій темі кілька серій марок та блок. Серед організацій української еміграції вона однією з перших взялася за висвітлення цього тяжкого злочину комуністичного режиму і трагедії української нації. ППУ випустила серію марок у 1953 року до 20-х роковин Голодомору, присвячену жертвам комуністичного окупаційного режиму. Кілька марочних аркушів з цієї серії Василь Штокало передав до фондів Музею.