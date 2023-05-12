16:02 | 12.05.2023
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Музей Голодомору отримав подарунок з Тернополя від колекціонера Василя Штокала

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 Пан Василь передав нашому закладу частину власної колекції марок на тему Голодомору. Це понад 140 мініатюр Підпільної Пошти України, більшість з яких збереглася у марочних аркушах. Серед подарованих колекціонером експонатів є також окремі марки та блок.

Марки створені за роботами українського маляра-монументаліста, графіка й історика мистецтва Михайла Дмитренка (1908–1997), учня Федора Кричевського. Він народився у Лохвиці на Полтавщині. В роки Другої світової опинився на Заході, а потім емігрував до Канади й США. За межами радянської України Михайло Дмитренко створив свої роботи на тему Голодомору, зокрема, долучився до створення марок, які випускала Підпільна Пошта України.

Упродовж понад тридцяти років своєї діяльності за кордоном Підпільна Пошта випустила тисячі марок, що були присвячені відомим українським діячам та визначним або трагічним подіям української історії. Звісно, ППУ не могла оминути увагою Голодомор 1932-1933 років та присвятила цій темі кілька серій марок та блок. Серед організацій української еміграції вона однією з перших взялася за висвітлення цього тяжкого злочину комуністичного режиму і трагедії української нації. ППУ випустила серію марок у 1953 року до 20-х роковин Голодомору, присвячену жертвам комуністичного окупаційного режиму. Кілька марочних аркушів з цієї серії Василь Штокало передав до фондів Музею.

«Голод в Україні. 1932-1933 р. У вічну пам’ять мільйонам жертв російського окупанта», – читаємо на марці до 25-річчя злочину. На ній – зображення змореного косача, яке створив Михайло Дмитренко. У 1967 році ППУ випустила марку «50-річчя злочину окупаційного російського комунізму серед народів Європи і Азії; убивства, брехні і божевілля комунізму в світі!» за малюнком Дмитренка «Убієнні мороком». Особлива цінність переданих нам екземплярів у тому, що вони мають так звані причіпки, що випускалися лімітовано.
«В умовах понад півстолітнього блокування СРСР будь-якої інформації про Голодомор-геноцид активна частина української діаспори шукала шляхи донесення правди про цю трагедію української нації. Непоштові марки стали одним з каналів інформування про злочин комуністичного режиму української і світової громадськості. У фондах Музею Голодомору зберігаються окремі поштові і непоштові марки, конверти, поштові листівки на тему Голодомору і масового штучного голоду 1921–1923 років. Подарунок пана Василя став суттєвим поповненням цієї частини музейної колекції. Сподіваюсь, що інші колекціонери марок з нагоди 90-х роковин Голодомору підтримають цей почин», – наголосив провідний науковий співробітник Музею Андрій Іванець.

За інформацією Василя Штокала, частина подарованих марок раніше належала українському військовому, громадсько-політичному і церковному діячу, колекціонеру і досліднику українських непоштових марок Степану Ґоляшу (1919-2003).

 

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