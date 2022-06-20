З міської ратуші Бучача двічі на тиждень в полудень звучить гімн України

Виконує український славень на трубі Олег Пискливець, студент Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, – про це повідомляють у навчальному закладі. Хлопець виходить на балкон міської ратуші Бучача уже упродовж трьох місяців щосереди та щосуботи о 12.00. Завтра, у суботу, гімн звучатиме знову.

«Ідею подав мені наш бучацький громадський діяч Віктор Гребеньовський ще у березні, — розповів Олег. – Вона мені дуже сподобалася, і я, звичайно, погодився. Відтоді двічі на тиждень виконую наш український гімн на трубі. Це моя подяка нашим мужнім захисникам і підтримка наших містян, які у тилу неймовірно багато роблять для перемоги».

Олег Пискливець перейшов на ІІІ курс. Навчається на відділі «Оркестрові духові та ударні інструменти» у класі викладача Богдана Жеграя.