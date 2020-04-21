З міста – лише пішки. У Почаєві встановлюють чотири блокпости (фото)

На в’їздах у місто Почаїв Кременецького району облаштовують чотири блокпости. Завершити їх встановлення мають через кілька годин. За рішенням районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 10 години ранку 21 квітня жителі міста не можуть виїхати. Однак поки що заходи впровадили не повністю. До моменту облаштування блокпостів проводиться лише рекомендаційна та роз’яснювальна робота представниками поліції. Про це повідомив МедіаТОРу перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В’ячеслав Онишкевич.

– Після облаштування блокпостів транзитний транспорт проїжджати через місто Почаїв не буде, мешканці міста, які опинились за його межами до моменту введення заборони, в’їхати та увійти зможуть. Також жителів Почаєва будуть випускати за межі міста, але тільки пішки, а транспортом, зокрема велосипедами чи гужовим – заборонено. Люди вийти зможуть, але вони нікуди не доберуться, бо немає автобусного сполучення. Ми моніторили ситуацію, то максимально всі чужі люди, знаючи, що до 10 години треба виїхати, покинули місто ще вчора, – сказав В’ячеслав Онишкевич.

Він зазначив, що такі заходи триватимуть до особливого розпорядження. Якщо ситуація буде погіршуватись, то їх посилюватимуть, і навпаки.

– Перепустки для в’їзду будуть надаватись лише для водіїв транспорту, який забезпечує життєдіяльність міста та спецтранспорту. Перепустки потрібні для того, щоб був контроль. Поліцією ведеться окремий журнал для фіксації пересування через блокпост. Станом на 9:30, за минулу добу в Почаєві немає нових хворих. Щодо контактних, то позавчора за добу виявлено +13 інфікованих. Географія їх розташування – на 11 вулицях, фактично по всьому місту, – сказав В’ячеслав Онишкевич.

За його словами, обласний лабораторний центр визнав усіх мешканців міста контактними. До самоізоляції люди ставляться по-різному. Здебільшого з розумінням. Зараз з тими, хто хоче вийти чи виїхати, проводять роз’яснювальну роботу, їх просять повернутись додому.

Нагадаємо, заборонити в’їзд та виїзд до міста Почаєва Кременецького району з 10.00 год. 21 квітня 2020 року вирішили на позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом першого заступника голови Кременецької райдержадміністрації В’ячеслава Онишкевича.

МедіаТОР

Фото Тарас Паляниця