18:17 | 25.08.2023
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З вересня продукція ФГ «ГАДЗ» буде у новій сучасній упаковці

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Фермерське господарство «ГАДЗ» разом із компанією Gualapack Ukraine інсталюють обладнання для розливу в пакети «дой-пак».
 
Про це повідомили у пресслужбі ФГ «ГАДЗ».
 
– Нова лінія розливу Gualapack дає можливість спробувати знайомі соки, соки-смузі та пюре ТМ «Garden Gadz» в форматі «дой-пак». Можливий об’єм упаковки від 70 мл до 1500 мл включно, зазначають у компанії.
 
Фермерське господарство «ГАДЗ» пропонує інноваційні технології розливу та систему пастеризації для готової упаковки з турботою про споживача і навколишнє середовище.
 
– З вересня зустрічайте нові смаколики від ТМ “Garden Gadz” ще й у гнучкій упаковці! Стежте за новинами! Нагадуємо, що фермерське господарство «ГАДЗ» постійно розвивається і запрошує нових партнерів для створення ВТМ! Можемо запропонувати комплексне рішення для вашого бізнесу, додали у господарстві.  
 

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