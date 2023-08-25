З вересня продукція ФГ «ГАДЗ» буде у новій сучасній упаковці

Фермерське господарство «ГАДЗ» разом із компанією Gualapack Ukraine інсталюють обладнання для розливу в пакети «дой-пак».

Про це повідомили у пресслужбі ФГ «ГАДЗ».

– Нова лінія розливу Gualapack дає можливість спробувати знайомі соки, соки-смузі та пюре ТМ «Garden Gadz» в форматі «дой-пак». Можливий об’єм упаковки від 70 мл до 1500 мл включно, – зазначають у компанії.

Фермерське господарство «ГАДЗ» пропонує інноваційні технології розливу та систему пастеризації для готової упаковки з турботою про споживача і навколишнє середовище.

– З вересня зустрічайте нові смаколики від ТМ “Garden Gadz” ще й у гнучкій упаковці! Стежте за новинами! Нагадуємо, що фермерське господарство «ГАДЗ» постійно розвивається і запрошує нових партнерів для створення ВТМ! Можемо запропонувати комплексне рішення для вашого бізнесу, – додали у господарстві.