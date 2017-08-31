За 7 місяців на Тернопільщині сталося 50 нещасних випадків на виробництві, 14 людей загинули

За 7 місяців 2017 року в Тернопільській області сталося 50 нещасних випадків на виробництві, при яких потерпіло 56 працівників, в т.ч. 14 смертельно. 14 нещасних випадків з можливою інвалідністю, 17 нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності. Зареєстрований 1 випадок професійного захворювання. 14 нещасних випадків розслідування визнали як не пов’язані з виробництвом.

Серед смертельних випадків три пов’язані з виробництвом, інші трапились з природніх причин.

На одному з лісничих господарств Тернопільщини працівника вкусив кліщ, внаслідок чого у чоловіка розвинулась хвороба лайм-бореліозу. Тільки вчасне звернення до лікувального закладу дозволило уникнути важких наслідків. Причина нещасного випадку – особиста необережність потерпілого. А у одній із шкіл Теребовлянського району під час ремонту приміщення працівницю (техпрацівник) уразило електричним струмом. Розслідування виявило, що відповідальний за електрогосподарство не провів належний огляд приміщення та не виявив, що у електричній коробці є пошкодження, а дроти були не ізольовані. Працівниця відбулася, як кажуть, легким переляком і після короткої госпіталізації повернулась додому.

Нагадуємо керівникам підприємств та організацій, що згідно порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві необхідно повідомити про нещасний випадок протягом 1 години в усній формі. А протягом однієї доби – у паперовому вигляді повідомити:

відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України за місцем настання нещасного випадку ;

управління Держпраці в Тернопільській області;

керівника підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником ще й іншого підприємства;

керівника первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – керівника профспілки, членом якої є потерпілий; у разі відсутності профспілки – уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці);

орган державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

заклад державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

Протягом доби необхідно утворити комісію у складі не менше трьох осіб та організувати проведення розслідування.

Страхові експерти з охорони праці відділень управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області надають необхідну допомогу з профілактики травматизму, створення безпечних умов праці. Також допоможуть оформити необхідну документацію з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки згідно вимог чинного законодавства.

Звертайтесь до своїх територіальних відділень Фонду соціального страхування в Тернопільській області і страхові експерти з охорони праці прийдуть Вам на допомогу.

О.Романюк, страховий експерт з охорони праці управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області.