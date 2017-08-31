Про героїню з Тернопільщини, яку мало хто знає

2017 рік у Тернопільській області проголошено Роком Української Повстанської Армії. За цей рік в області відновлюють пам’ятники, встановлюють меморіальні дошки, згадують та вшановують героїв національно-визвольного руху.

Водночас, з нагоди 75-ої річниці створення Української Повстанської Армії, яку на Тернопільщині будуть відзначати 14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці, розпочинаємо серію публікацій про «невидимих» героїв нашого краю.

Таким «невидимим» героєм нашої Тернопільщини є Марія Степанівна Штепа із села Ромашівка, нині Чортківського району. Марія Штепа народилася 13 березня 1925 року. Ще підлітком брала активну участь в діяльності патріотичної організації «Просвіта». Згодом, працюючи у райфінвідділі села Білобожниця Тернопільської області, була зв’язковою ОУН-УПА під псевдонімом «Тополя». Вона повідомляла про небезпеку села, де мала бути облава, щоб уникнути нерівних боїв у разі оточення повстанців енкаведистами. Допомагала пораненим повстанцям, діставала ліки.

Марію Штепу арештували 12 грудня 1946 року. Відбувала 10-річне ув’язнення у Мордовії та Челябінській області, працюючи на лісоповалі. Від 1968 року пані Марія – в Україні.

Все своє життя вона присвятила розбудові Української Держави. Нині проживає в притулку Чортківського відділу благодійного фонду «Карітас». Пише вірші. 22 серпня 2016 року Президент України Петро Порошенко Марію Степанівну нагородив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Нагороду вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Я приймаю щиро цей подарунок, але це не для мене одної. Це для нас всіх, хто перейшов через тюрми, табори. Для всіх, хто не зрадив християнської віри, не відступив від присяги «Здобудеш Українську Державу або згинеш у боротьбі за неї», – наголосила пані Марія під час отримання нагороди.