10:40 | 27.02.2025
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За минулу добу на Тернопільщині ліквідовано 25 пожеж!

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пожежа Тернопіль новини
 З настанням потепління значно зросла кількість випадків займання сухої трави. Протягом минулої доби на Тернопільщині зафіксовано 25 пожеж, більшість з яких спричинені банальною людською недбалістю.
✅ Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати від вогню 13 будівель.
📍 Горіння сухостою зафіксовано в населених пунктах:
• Тернопільський район: м. Бережани, с. Угринів, с. Стриївка, с. Медин, с. Кам’янки, с. Залав’є, с. Посухів, с. Надрічне, с. Скоморохи, с. Саранчуки, с. Бишки.
• Чортківський район: с. Пилипче, с. Вістря, с. Целіїв, с. Добрівляни, с. Нирків, с. Городниця, с. Гримайлів, м. Бучач.
• Кременецький район: с. Малі Садки.
🚒 Окрім загоряння сухої трави, вогнеборці ліквідували масштабні пожежі:
• У с. Стриївка Тернопільського району горіла господарська будівля. Врятовано саму будівлю, а також сусідні житловий будинок та гараж.
• У с. Лідихів Кременецького району ліквідовано займання господарської будівлі, завдяки чому вдалося врятувати ще три будівлі.
• У с. Бірки Кременецького району гасили пожежу житлового будинку, врятовано три споруди.
• У с. Рудка на Кременеччині горів житловий будинок. Від знищення вогнем збережено чотири будівлі.
• У с. Кордишів Кременецького району пожежники ліквідували займання господарської будівлі, врятувавши поруч розташований житловий будинок.
‼️ ДСНС закликає громадян бути відповідальними та не провокувати пожежі, адже неконтрольоване спалювання сухостою може мати катастрофічні наслідки!

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