За минулу добу на Тернопільщині ліквідовано 25 пожеж!

З настанням потепління значно зросла кількість випадків займання сухої трави. Протягом минулої доби на Тернопільщині зафіксовано 25 пожеж, більшість з яких спричинені банальною людською недбалістю.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати від вогню 13 будівель.

Горіння сухостою зафіксовано в населених пунктах:

• Тернопільський район: м. Бережани, с. Угринів, с. Стриївка, с. Медин, с. Кам’янки, с. Залав’є, с. Посухів, с. Надрічне, с. Скоморохи, с. Саранчуки, с. Бишки.

• Чортківський район: с. Пилипче, с. Вістря, с. Целіїв, с. Добрівляни, с. Нирків, с. Городниця, с. Гримайлів, м. Бучач.

• Кременецький район: с. Малі Садки.

Окрім загоряння сухої трави, вогнеборці ліквідували масштабні пожежі:

• У с. Стриївка Тернопільського району горіла господарська будівля. Врятовано саму будівлю, а також сусідні житловий будинок та гараж.

• У с. Лідихів Кременецького району ліквідовано займання господарської будівлі, завдяки чому вдалося врятувати ще три будівлі.

• У с. Бірки Кременецького району гасили пожежу житлового будинку, врятовано три споруди.

• У с. Рудка на Кременеччині горів житловий будинок. Від знищення вогнем збережено чотири будівлі.

• У с. Кордишів Кременецького району пожежники ліквідували займання господарської будівлі, врятувавши поруч розташований житловий будинок.

ДСНС закликає громадян бути відповідальними та не провокувати пожежі, адже неконтрольоване спалювання сухостою може мати катастрофічні наслідки!