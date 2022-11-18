За минулу добу на Тернопільщині сталися 16 ДТП!

Інформування про кількість ДТП ⚠️

За минулу добу в межах території обслуговування управління патрульної поліції в Тернопільській області сталося 16 дорожньо-транспортних пригод.

Серед них:

🔺у 7 випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;

🔺у 7 ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд;

🔺у 1 ДТП винуватець залишив місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів по ДТП будуть встановлювати його особу й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів;

🔺1 автопригода, на жаль, сталася з потерпілими. Обставини з’ясовуватиме слідчий по ДТП.

Нагадуємо водіям, що у випадках ДТП можна оформити автопригоду за допомогою складання європротоколу.

Європротоколом ви можете скористатись у разі, якщо:

🔹у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;

🔹наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;

🔹обидва водії мають чинний поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

🔹у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Якщо водії скористались європротоколом (незалежно від його форми), то вони:

✅ мають право залишити місце ДТП;

✅звільняються від обов’язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції України про настання ДТП;

✅звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП;

✅повинні не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП звернутись зі своїм примірником заповненого європротоколу до страховика, з яким укладали договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Кермуйте відповідально та не порушуйте ПДР України.