За минулу добу на Тернопільщині сталися 16 ДТП!
Інформування про кількість ДТП ⚠️
За минулу добу в межах території обслуговування управління патрульної поліції в Тернопільській області сталося 16 дорожньо-транспортних пригод.
Серед них:
🔺у 7 випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;
🔺у 7 ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд;
🔺у 1 ДТП винуватець залишив місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів по ДТП будуть встановлювати його особу й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів;
🔺1 автопригода, на жаль, сталася з потерпілими. Обставини з’ясовуватиме слідчий по ДТП.
Нагадуємо водіям, що у випадках ДТП можна оформити автопригоду за допомогою складання європротоколу.
Європротоколом ви можете скористатись у разі, якщо:
🔹у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;
🔹наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;
🔹обидва водії мають чинний поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
🔹у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.
Якщо водії скористались європротоколом (незалежно від його форми), то вони:
✅ мають право залишити місце ДТП;
✅звільняються від обов’язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції України про настання ДТП;
✅звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП;
✅повинні не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП звернутись зі своїм примірником заповненого європротоколу до страховика, з яким укладали договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Кермуйте відповідально та не порушуйте ПДР України.