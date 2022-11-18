У Тернополі провели Всеукраїнський освітній форум “Нові виміри безпеки: виклики та рішення”

У Тернополі завершив роботу дводенний Всеукраїнський освітній форум “Нові виміри безпеки: виклики та рішення”. Основні питання, які розглядатимуть – психологічна підтримка учасників освітнього процесу, безпечні умови навчання, виклики в організації дистанційного навчання та інформаційно-аналітична складова безпеки освіти в умовах воєнного стану.

Участь у заході взяв Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, який наголосив, що безпека та психологічна підтримка всіх ланок освітнього процесу – одне з найважливіших завдань сьогодення. Збройна агресія рф ще більш закцентувала на питанні безпеки. Та попри постійні атаки окупантів, ми продовжуємо освітній процес, спільними зусиллями долаючи всі виклики, які постають перед нами.

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш, виступаючи перед учасниками наголосив, що школа – це територія безпеки!

“93% навчальних закладів Тернопільщини мають облаштовані укриття! Ми дбаємо про безпеку всіх учасників освітнього процесу. Діти – наше майбутнє, а вчителі і викладачі, це ті провідники, які будуть формувати їхні погляди на цей світ”, – сказав Володимир Труш.

Зазначимо, що 696 закладів освіти Тернопільщини обладнані тривожними кнопками. У 802 будівлях встановили системи відеоспостереження. 77 закладів загальної середньої освіти проводять навчання очно, 239 школи – змішано й 5 шкіл – дистанційно.