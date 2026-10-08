За побої бабусі — 200 годин громадських робіт: вирок суду на Тернопільщині

Гусятинський районний суд Тернопільської області визнав винним чоловіка, який під час сварки двічі вдарив кулаком свою бабусю. За побої, які завдали жінці фізичного болю, але не спричинили тілесних ушкоджень, йому призначили 200 годин громадських робіт.

Як йдеться у вироку суду від 30 вересня 2026 року, інцидент стався 10 вересня близько 17:00 у будинку, де чоловік перебував разом зі своєю бабусею.

Під час словесної суперечки обвинувачений умисно завдав жінці два удари кулаком правої руки в ділянку лівого плеча. Внаслідок цього потерпіла відчула фізичний біль, однак тілесних ушкоджень їй не спричинили.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання побоїв, які спричинили фізичний біль і не завдали тілесних ушкоджень.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Справу розглянули у спрощеному провадженні без його участі.

Призначаючи покарання, суд врахував щире каяття як обставину, що його пом’якшує. Водночас обтяжуючими обставинами суд визнав те, що кримінальне правопорушення було вчинене щодо особи, з якою чоловік перебуває у сімейних відносинах, а також щодо особи похилого віку.

Також суд врахував, що за місцем проживання чоловік характеризується негативно, раніше не судимий, не працює.

У підсумку суд визнав його винним та призначив 200 годин громадських робіт.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його отримання.