На Тернопільщині земляні роботи обернулися небезпечними знахідками
💥 Земляні роботи обернулися небезпечними знахідками: на Тернопільщині виявили два боєприпаси часів Другої світової війни
Артилерійський снаряд у Тернополі та ручна граната на приватному подвір’ї в Івачеві Долішньому. Обидві знахідки — часів Другої світової війни. Обидві виявили 7 жовтня під час земляних робіт.
• У Тернополі, на вулиці Промисловій, знайшли артилерійський снаряд калібром 105 мм. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили небезпечний предмет.
• У селі Івачів Долішній Білецької громади під час робіт на приватній земельній ділянці виявили ручну гранату Eierhandgranate 17.
⚠️ Понад 80 років у землі — не означає безпечно!
Старі боєприпаси можуть залишатися вибухонебезпечними навіть після десятиліть перебування в ґрунті. Корозія та пошкодження корпусу не роблять їх безпечними. Навпаки, будь-яке необережне поводження з такими знахідками може мати трагічні наслідки.
❗ Що робити, якщо натрапили на підозрілий предмет?
▪️ Негайно припиніть земляні роботи.
▪️ Не торкайтеся знахідки та не намагайтеся її перемістити.
▪️ Відійдіть на безпечну відстань.
▪️ Попередьте людей поруч і не допускайте їх до небезпечного місця.
▪️ Повідомте про знахідку за номером 101 або 102.
🚒 Не ризикуйте життям! Знешкодження боєприпасів довіряйте фахівцям.