На Тернопільщині земляні роботи обернулися небезпечними знахідками

💥 Земляні роботи обернулися небезпечними знахідками: на Тернопільщині виявили два боєприпаси часів Другої світової війни

Артилерійський снаряд у Тернополі та ручна граната на приватному подвір’ї в Івачеві Долішньому. Обидві знахідки — часів Другої світової війни. Обидві виявили 7 жовтня під час земляних робіт.

• У Тернополі, на вулиці Промисловій, знайшли артилерійський снаряд калібром 105 мм. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили небезпечний предмет.

• У селі Івачів Долішній Білецької громади під час робіт на приватній земельній ділянці виявили ручну гранату Eierhandgranate 17.

⚠️ Понад 80 років у землі — не означає безпечно!

Старі боєприпаси можуть залишатися вибухонебезпечними навіть після десятиліть перебування в ґрунті. Корозія та пошкодження корпусу не роблять їх безпечними. Навпаки, будь-яке необережне поводження з такими знахідками може мати трагічні наслідки.

❗ Що робити, якщо натрапили на підозрілий предмет?

▪️ Негайно припиніть земляні роботи.

▪️ Не торкайтеся знахідки та не намагайтеся її перемістити.

▪️ Відійдіть на безпечну відстань.

▪️ Попередьте людей поруч і не допускайте їх до небезпечного місця.

▪️ Повідомте про знахідку за номером 101 або 102.

🚒 Не ризикуйте життям! Знешкодження боєприпасів довіряйте фахівцям.

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