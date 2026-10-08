На Хмельниччині сили ППО знешкодили три ворожі дрони

Під час російських атак на Хмельниччину 7 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили три ворожі безпілотники.

Про це 8 жовтня повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, інформації про руйнування чи постраждалих унаслідок атаки не надходило.

Станом на час повідомлення у Хмельницькому та Шепетівському районах тривала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного БпЛА з південного сходу в напрямку Шепетівки.