Сецесійні двері на Валовій у Тернополі

Безперечно, було би добре, якби ці двері зверху не увінчувала реклама. Так би вони вповні розкрили свою красу. Тож доводиться миритись із культурним нашарування. Ці двері стережуть вхід у будинок номер 18 на вулиці Валовій.

Що у них прикметного? Вишуканий візерунок декоративних ґраток, наприклад. Може здатись, що він чисто абстрактний, проте, коли приглянутись, то видно, що один із елементів — це листок, отже, маємо абстраговану рослинність. Зверніть також увагу на тахлі — вони стримані, мають прикметну форму.

Тож, хай ці двері й не впадають у вічі, проте є цікавим зразком сецесії.

Анна Золотнюк.