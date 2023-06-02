За спробу “відкупитись” від патрульних суд призначив водієві штраф і конфіскував 400 євро неправомірної вигоди
Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого Юрія Т. на вирок Гусятинського районного суду від 13 лютого 2023 року.
Як встановлено районним судом, 11 травня 2022 року, приблизно о 15 год. працівники Сектору реагування патрульної поліції (СРПП) відділення поліції №3 м. Гусятин Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області у с. Личківці Чортківського району зупинили автомобіль “Сузукі”, водій якого Юрій Т. перебував за кермом з ознаками алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти перевірку на газоаналізаторі “Драгер” або обстежитись у медичному закладі водій відмовився.
Надалі, коли інспектор СРПП почав складати протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП, Юрій Т. з метою уникнення можливої адміністративної відповідальності, що передбачала накладення штрафу та позбавлення права керування транспортним засобом, запропонував начальнику СРПП неправомірну вигоду в розмірі 400 євро.
Вироком Гусятинського районного суду від 13 лютого 2023 року Юрія Т. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція службовій особі неправомірної вигоди за невчинення нею в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 1300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22 тис. 100 грн. На підставі ст. 96-1, 96-2 КК України до обвинуваченого застосовано спеціальну конфіскацію грошових коштів на загальну суму 870 грн та 350 євро на користь держави.
До відома: санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк;
– ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, що знижує їх увагу та швидкість реакції, а також відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп’яніння, що знижує увагу та швидкість реакції) – тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.
Не погодившись зі судовим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій просив вирок суду першої інстанції скасувати, а кримінальне провадження закрити у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. Обґрунтовуючи свою вимогу, зазначив, що постановою Гусятинського районного суду від 3 серпня 2022 року провадження у справі про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП закрито у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.
У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до переконання, що висновки суду першої інстанції і правові наслідки відповідали дійсності і підтверджувались достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні. Фактичні обставини справи встановлено повно, а докази оцінено правильно.
З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу обвинуваченого Юрія Т. залишила без задоволення, а вирок Гусятинського районного суду від 13 лютого 2023 року – без змін.