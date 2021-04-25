За сприяння Петра Гадза Бучацька лікарня отримала нове обладнання

У четвер, 22-го квітня, за сприяння аграрія та мецената Петра Гадза Бучацька міська лікарня отримала благодійну допомогу.

БО «ФОНД БЛАГОДІЙНІСТЬ», який представляє німецький благодійний фонд «Гуманітарна допомога міста Білефельд», передав медичному закладу 19 сучасних лікарняних ліжок, 21 ортопедичний матрас, 3 коляски для людей з інвалідністю та інше обладнання для догляду за хворими.

Благодійну допомогу особисто передала засновник Української філії фонду Ірина Герелюс. На передачі також був присутній проректор Тернопільського національного медичного університету – Степан Запорожан.

– Учора нам привезли благодійну допомогу і ми дуже вдячні за цей подарунок, – каже виконуюча обов’язки головного лікаря Лілія Качур.

Також Лілія Качур розповіла про новий кабінет комп’ютерної томографії, відновити який лікарня також змогла завдяки допомозі Петра Гадза.

Також меценат разом з очільницею медичного закладу обговорили подальшу співпрацю, адже Бучацька міська лікарня планує замовити проєкт на будівництво нового сучасного корпусу лікарні для забезпечення відповідних умов пацієнтів та лікарів.

– Бучач заслуговує на те, щоб у нас був сучасний, хороший медичний заклад. Створення нового корпусу лікарні підтримує влада, тож думаю, що скоро ми почнемо розробляти проектну документацію і разом втілимо цей задум в життя, – говорить Петро Гадз.

Після цього гості також відвідали виробничі потужності ФГ «ГАДЗ», де провели невеличку пресконференцію.