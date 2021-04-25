За сприяння Петра Гадза Бучацька лікарня отримала нове обладнання
БО «ФОНД БЛАГОДІЙНІСТЬ», який представляє німецький благодійний фонд «Гуманітарна допомога міста Білефельд», передав медичному закладу 19 сучасних лікарняних ліжок, 21 ортопедичний матрас, 3 коляски для людей з інвалідністю та інше обладнання для догляду за хворими.
Благодійну допомогу особисто передала засновник Української філії фонду Ірина Герелюс. На передачі також був присутній проректор Тернопільського національного медичного університету – Степан Запорожан.
– Учора нам привезли благодійну допомогу і ми дуже вдячні за цей подарунок, – каже виконуюча обов’язки головного лікаря Лілія Качур.
Також Лілія Качур розповіла про новий кабінет комп’ютерної томографії, відновити який лікарня також змогла завдяки допомозі Петра Гадза.
Також меценат разом з очільницею медичного закладу обговорили подальшу співпрацю, адже Бучацька міська лікарня планує замовити проєкт на будівництво нового сучасного корпусу лікарні для забезпечення відповідних умов пацієнтів та лікарів.
– Бучач заслуговує на те, щоб у нас був сучасний, хороший медичний заклад. Створення нового корпусу лікарні підтримує влада, тож думаю, що скоро ми почнемо розробляти проектну документацію і разом втілимо цей задум в життя, – говорить Петро Гадз.
Після цього гості також відвідали виробничі потужності ФГ «ГАДЗ», де провели невеличку пресконференцію.