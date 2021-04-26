У Гусятині розмальовують гігантські писанки (фото)

Історія писанки сягає сивої давнини, вона пов’язана з поклонінням родючості землі, з величанням весняного відродження життя. Яйце символізує сонце і відродження. Наші предки вірили, що писанка має магічну силу — приносить добро, щастя, захищає від усього злого. Зараз ми поєднуємо писанку з Великоднем. Малюнки на писанці мають символічне значення: зірка і хрест — символи сонця, рослини — юності, краси, здоров’я, колосся — врожаю.

Яйця, пофарбовані в один колір, називають крашанками.Великодня писанка – давній символ українського народу. Кожен її елемент має важливе значення.

Підготовка до Великодня у Гусятинському центрі культури і дозвілля продовжується.