За три місяці підприємства Петра Гадза сплатили понад 72 мільйони гривень податків
Так, за три місяці поточного року компанія «Бучачагрохлібпром» виплатила 58 млн 836 тис. грн податків. З них: ПДФО із заробітної плати – 7 млн 750 тис. грн, ПДФО з орендної плати за землю (паї) –1 млн 550 тис. грн, військовий збір – 776 тис. грн, ЄСВ – 9 млн грн, місцеві податки (єдиний V гр. оренда, земельний, екологічний, за нерухомість) – 2 млн 100 тис. грн, державний бюджет (ПДВ і митні платежі) – 37 млн 660 тис. грн.
Щодо ФГ «ГАДЗ», то за три місяці господарство сплатило 14 млн 65 тис. 848 грн податків. З них: ПДВ – 11 млн 26 тис. 62 грн, ЄСВ – 1 млн 580 тис. 908 грн, ПДФО – 1 млн 292 тис. 411 грн, Єдиний податок сільськогосподарських виробників – 57 тис. 715 грн, податки на нерухоме та рухоме майно – 26 тис. 958 грн, орендна плата за землю – 81 тис. 794 грн.
Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, професійність працівників та гідна оплата їхньої праці визначають успіх компанії.
– Особливу увагу ми приділяємо виплаті заробітної плати. Усі наші працівники є офіційно оформленими. Є домовленість про програму лояльності з АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з якою усі наші працівники одержують зарплату на карткові рахунки, зарахування чи зняття з яких відбувається без комісії. Понад століття тому славетний Українець – землевласник, агроном, меценат, громадський діяч Євген Чикаленко виголосив знамениту фразу: «Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини кишені». Тому ми й надалі будемо інформувати громадськість про сплату податків. Закликаємо робити це також інших підприємців. Це дасть змогу розуміти, які саме надходження у бюджети ідуть з нашої місцевості та надалі можуть бути використані, – зазначив Петро Гадз.
Інформація по сплаті податків ТзОВ “Бучачагрохлібпром” за перший квартал 2021 року
|Вид податку
|Сума сплати
|Сплачено всіх податків
|58 млн 836 тис. грн.
|ПДФО із заробітної плати
|7 млн 750 тис. грн.
|ПДФО з орендної плати за землю (паї)
|1 млн 550 тис. грн.
|Військовий збір
|776 тис. грн.
|ЄСВ
|9 млн грн.
|Місцеві податки (єдиний V гр. оренда, земельний, екологічний, за нерухомість
|2 млн 100 тис. грн.
|Державний бюджет (ПДВ і митні платежі)
|37 млн 660 тис. грн.
Інформація по сплаті податків ФГ “Гадз” за перший квартал 2021 року.
|Вид податку
|Сума сплати
|ПДВ
|11 млн 26 тис. 62 грн.
|ЄСВ
|1 млн 580 тис. 908 грн.
|ПДФО
|1 млн 292 тис. 411 грн.
|Єдиний податок сільськогосподарських виробників
|57 тис. 715 грн.
|Податки на нерухоме та рухоме майно
|26 тис. 958 грн.
|Орендна плата за землю
|81 тис. 794 грн.
|Всього
|14 млн 65 тис. 848 грн.