Тернополяни можуть безкоштовно вивчати англійську, німецьку та польську онлайн

Німецька компанія Babbel, що розробила мовні курси для українців на початку повномаcштабного вторгнення рф, заявила, що продовжить надавати безкоштовний доступ для усіх україномовних користувачів.

За інформацією компанії, з 2022 року на онлайн-платформі Babbel зареєструвались близько 750 тисяч українців, які вивчають англійську, німецьку та польську. При цьому серед користувачів, які живуть в Україні, найбільш популярною є англійська (70%), тоді як серед тих, хто виїхав – німецька (її вивчає половина користувачів).

Щоб підтримати українців, які були змушені виїхати з країни та адаптуватись у новому середовищі, Babbel вперше створила навчальні курси для україномовних користувачів – раніше застосунок не мав української мови як базової і не був популярним в Україні. Курси складаються з коротких уроків та націлені на реальні щоденні ситуації, що дає можливість одразу використувати мову на практиці.

“Знання мови – це завжди ключ до взаєморозуміння між людьми, а для українців, які покинули свій дім через війну, це – питання виживання. У лютому 2022-го ми побачили, як важко порозумітись українцям, що переїжджали до інших країн, і місцевим волонтерам. Тоді ми відклали всі комерційні задачі і сфокусувались на розробці безкоштовних українських курсів – ми просто знали, що вчинити так буде правильно, – згадує Арне Шепкер, СЕО компанії Babbel. – Зараз команда Babbel працює над новим контентом і окремими практичними темами (наприклад, працевлаштування), щоб зробити курси ще більш корисними для україномовних користувачів.”

Доступ до курсів на базі української мови був і надалі буде безкоштовним, наголошують в компанії. Окрім того, мобільний застосунок Babbel може працювати без інтернету, якщо попередньо завантажити уроки на пристрій – це може бути корисно під час тривалих відключень електроенергії або відсутності стабільного зв’язку.

Дізнатись більше про навчання та зареєструватись можна за цим посиланням: https://ua.babbel. com/

Про проект:

Babbel – компанія зі штаб-квартирою у Берліні, розробник екосистеми цифрових продуктів для вивчення іноземних мов. Babbel об’єднує декілька сервісів: мобільний застосунок для самостійного навчання Babbel App, уроки з репетиторами Babbel Live, подкасти Babbel Podcasts та корпоративне В2В рішення Babbel for Business.

Заснований у 2007 році, Babbel App став першим у світі застосунком для вивчення мов. Компанія використовує модель платного доступу – станом на сьогодні Babbel вже продала більше 16 мільйонів підписок, що робить цю платформу найбільш продаваною серед мовних навчальних рішень у світі.

Babbel пропонує вивчення 14 мов. Над курсами працює понад 650 сертифікованих викладачів та лінгвістів, які постійно вдосконалюють матеріали і доповнюють інтерактивом, живими уроками, іграми, аудіо та відео, що допомагає фокусуватись на використанні мови у реальних життєвих ситуаціях. Дослідження лінгвістів із Університету штату Мічиган, Єльського університету і Міського університету Нью-Йорка продемонстрували ефективність навчальних методів Babbel.

Поєднання технологічності та персоналізації у продуктах компанії відзначають експерти на глобальному рівні – так, лише цього року Babbel увійшла в список найбільш інноваційних компаній цифрового навчання від Global Silicon Valley та стала фіналістом EdTech Awards 2024.