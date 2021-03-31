Михайло Головко: «Друга сесія Тернопільської обласної ради ухвалила важливі рішення щодо відновлення роботи аеропорту в Тернополі»

Під час останнього сесійного засідання Тернопільської обласної ради депутати внесли зміни до бюджету області на 2021-ий рік та доповнення до програми розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту «Тернопіль» на 2019-2021 роки.

Зокрема, заклали кошти для викупу земельних ділянок, які межують з аеропортом та розроблення проектно-кошторисної документації.

Згідно змін та доповнень до програми розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту «Тернопіль» на 2019-2021 роки виділено майже 7 млн грн.

«Відновлення роботи аеропорту – стратегічне завдання для нашої області. Про це я неодноразово наголошував. На останньому засіданні сесії облради 1,3 млн грн ми виділи на зарплатню, ще 1,5 млн грн – на викуп землі, необхідної для розширення території аеропорту. Це питання проговорили із головою Великобірківської громади. Наразі тривають перемовини із людьми: у замін землі, яка межує з аеропортом їм пропонують ділянки в інших місцях. Також ми передбачили 4,5 млн грн на виготовлення проектно-кошторисної документації,» – розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

За словами очільника Тернопільщини, на попередніх засіданнях спрямували 800 тис. грн на техніко-економічне обґрунтування, яке розробили науковці із Харкова.

«Заклавши кошти, ми зможемо замовити проект, і, відповідно, уже матимемо підстави для звернення до органів державної влади щодо внесення нас до Концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів та виділення коштів із держбюджету. Раніше у Києві я зустрічався із народними депутатами з міжфракційного об’єднання «Тернопільщина». Під час зустрічі, на якій були присутні також представники Офісу Президента України, КМУ, обговорили необхідність розвитку аеропорту в Тернополі, – наголосив Михайло Головко. – Обласна рада, вперше за десятки років, розпочинає процес. Далі ми зможемо очікувати на підтримку від держави. Розумію, самостійно громаді реалізувати таку масштабну ідею – вкрай важко».

У пояснювальній записці до рішення «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту «Тернопіль» на 2019-2021 роки» йдеться, що зміни стосуються вирішення питання щодо додаткового землевідведення для забезпечення реалізації концепції розвитку та сертифікаційної придатності аеродрому; розроблення техніко- економічного обґрунтування проектів цілісного концепції розвитку майнового комплексу аеропорту «Тернопіль», що увійшли в концепцію розвитку аеропорту; розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції периметрової огорожі, загальною довжиною 14300 м; ремонту трансформаторної підстанції; реконструкції існуючої периметрової огорожі аеропорту; проведення експертизи реалізації концепції ТЕО, проектів аеропорту «Тернопіль»; розроблення містобудівної документації тощо.

«Вигідне географічне розташування Тернопільської області в західній частині України, вздовж кордонів зі Словаччиною, Польщею, Угорщиною та Румунією дає можливість аеропорту «Тернопіль» залучити міжнародні транспортні авіакомпанії. Сусідство з Рівненською, Івано-Франківською, Тернопільською, Львівською та Хмельницькою областями забезпечить можливість аеропорту «Тернопіль» залучити до співробітництва авіакомпанії України. У нас є логістичні переваги, й ми повинні їх використовувати. Я уже спілкувався із представниками міжнародних компаній, які готові співпрацювати із нашим аеропортом. Під час візиту Посла Угорщини до Тернополя обговорили питання залучення авіакомпанії WizzAir. Проте, сьогодні потрібно розпочинати із головного – приведення до відповідності міжнародним стандартам злітної смуги», – резюмував голова обласної ради.

Нагадаємо, згідно концепції, прогнозується, що найбільшим попитом серед пасажирів аеропорту «Тернопіль» будуть користуватися рейси: внутрішніх авіаліній до Києва, Одеси, Харкова, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя; міжнародних авіаліній до країн Європейського Союзу, Прибалтики та Близького Сходу.