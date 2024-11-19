Заасфальтували міст у Теребовлі

Чому реконструкцію не могли відкласти: міст у місті Теребовля розташований на ділянці траси М-19, де щодня проїжджає близько 15 000 транспортних засобів. Під час обстеження на ньому виявили численні недоліки, які загрожували безпеці руху та могли призвести до руйнування та повного паралічу руху. Найкритичніші – поперечні тріщини прогонової будови з розкриттям, поздовжня тріщина залізобетонної плити проїзної частини, відсутність будь-якого армування опор, які стояли на дерев’яних палях тощо.