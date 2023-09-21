Ремонт тротуарів, знищення 100 дерев: “Дрім тім” Надала виграла черговий тендер на 20 мільйонів

Нещодавно ми повідомляли, що компанія наближених до міського голови Тернополя Сергія Надала бізнесменів зробить ремонт пішохідної доріжки на проспекті Злуки поруч з Свято-Троїцьким духовним центром та тротуару по вул. Листопадова за майже 9 мільйонів гривень.

Йшлося про ТОВ «Будівельна компанія «Тернобудсервіс»» (ТОВ «БК ТБС») Володимира Кіцану та Володимира Черкаса. Головним інженером-інженером проектувальником ТОВ «БК ТБС» значиться ще один близький до міського голови підприємець – Віталій Мазурик. Раніше ми писали, що «Країна Будсервіс» Володимира Кіцану орендує у ТОВ «Том-ІнвестБуд» братів Мазуриків частину вказаної в довідках техніки. Як бачимо, ТОВ «БК ТБС» така собі «дрім тім» – у ній об’єдналися тендерні зірки Сергія Надала.

Лише за час повномасштабної війни в Україні Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради підписало з цією фірмою контрактів на близько 60 мільйонів гривень.

Так от, здавалося б після виходу липневого матеріалу міська рада мала б трохи «прикрутити» з ремонтами тротуарів під час війни, адже проти цього активно виступає громадськість, але ж ні…

21 липня Управління ЖКГ Тернопільської міської ради визнало переможцем єдиного учасника тендеру «Послуги з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт тротуарів міста Тернополя» – все те ж ТОВ «БК ТБС». 31 липня з компанією підписали договір на 19 670 539 гривень.

У тендерній документації вказано, що буде зрізано 100 дерев, діаметром стовбура більше 32 см.







Про яку саме вулицю йдеться, не відомо, її у документах не вказано.

Політерно