Заліщики — місто на Дністрі

Прекрасне місто на Тернопіллі причаїлось в обіймах могутнього Дністра. Закутане в зелені шати дерев, оточене стінами старовинного каньону – воно зачаровує. Колись відоме місто-курорт – Заліщики зараз підкорює мандрівників неймовірними панорамами та унікальним кліматом.

З давніх часів земля, на території якої знаходяться сучасне місто Заліщики Тернопільської області, приваблювала людей. Зелений край з трьох сторін оточений річкою зі скелястими берегами, вкритий лісом, а навколо родючі землі та теплий клімат, що ще потрібно для життя. За легендою, поселилися тут ще в XI ст. працьовиті люди – слов’яни, вони обробляли поля і вирощували худобу, були вправними рибалками. А місце де проживали назвали Залісся, що з часом перетворилося на Заліще, адже жили вони за лісом.

Перша письмова згадка про поселення над Дністром була ще у 1340 році, у 1493 – згадується у історичних документах як Заліще, а свою нинішню назву Заліщики отримали лише 1578 році. Ще за декілька століть у 1750р. нарешті стає містом, і за 16 років отримує статус королівського та магдебурзьке право. Вже тоді Заліщики славилися на все Поділля своїми майстрами : килимарями, гончарями та різблярами. За свою історію місто часто міняло власників – в XV ст поселення належало Теодорикові Бучацькому, згодом краківському каштелянові Станіславові Понятовському, а на початку XXст. власницею землеволодінь вже була баронеса Стелла фон Турнау.

Заліщики унікальне місто-півострів, чи не єдине на Поділлі з середземноморським кліматом. У XIX ст місто визнали одним з найкращих кліматичних курортів в Європі, і в 1895 році навіть проклали залізничну колію з Кракова. Його стали величати “Польською Рів’єрою”. Береги Дністра в ті часи були вкраті вілами і пансіонатами, біля річки розгорталися дивовижні пляжі, а набережною, яка викликала захоплення, прогулювались відпочиваючі. До Заліщиків у теплу пору року на відпочинок приїзджали представники знатті і творчої інтелігенції, адже відпочинок в місті був не з дешевих. Після початку Другої світової війни курортне життя Заліщиків закінчилося, повені розмили відомі пляжі, які вже так і не були відновлені.

Сьогодні Заліщики квітуче місто на березі Дністра, що приваблює туристів і мандрівників немовірною панорамою півострова, зеленими парками з оглядовим майданчиком і рідкісними рослинами, захоплюючими сплавами могутньою річкою (про які я розповідала раніше) та іншими місцевими цікавинками.

В місті є декілька надзвичайних парків, в які варто навідатись : Молодіжний та Центральний. В Молодіжному парку дуже приємно прогулятись асфальтованими алейками, вздовж яких встановлені ліхтарі, присісти на зручні лавочки і нарешті помилуватися краєвидами, що відкриваються на річку Дністер з оглядового майданчика. Заліщицький центральний парк або Нижній парк може поправу пишатися десятками рідкісних дерев і рослин. Його почали створювати ще в середині XIX ст, найстаріший парк міста вражає своєю красою, тут зараз знаходиться адміністрація НПП “Дністровський каньон”.

Знаменита панорама Заліщик стала туристичною візитівкою міста та однією з родзинок Тернопілля. Неймовірний вигляд на півострів оточений Дністром, що відкривається з протилежного боку річки приваблює туристів з України та світу. Я щоразу в захваті від фантастичних краєвидів що відкриваються з висоти стін каньону, від одного погляду на які перехоплює подих. Щоб побачити місто у всій красі і величі потрібно перебратися через міст в Чернівецьку область і виїхати на верх через село Хрещатик до оглядового майданчика створеного самою природою. Панорама просто вражає, з висоти місто, як на лодоні, саме тут можна зробити найкращі фото і незабутні селфі.

Заліщики дуже красиве та привітне місто з безліччю цікавих локацій і неймовірними краєвидами. З кожним роком все більше туристів відвідує ці мальовничі місця, зберігаючи яскраві фото на пам’ять. Дістатись до Заліщиків досить легко: з Тернополя на машині 120км, а з Чернівців лише близько 40 км, також є автобусні маршрути та їздить приміський потяг з Тернополя.

Пригоди чекають…

Автор: Маріша

Джерело: блог

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