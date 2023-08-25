Заступник міського голови Бучача виїхав до Канади і дистанційно звільнився

На Тернопільщині 49-річний заступник голови Бучацької громади Василь Вонсяк виїхав закордон, а після того дистанційно звільнився. У липні чиновник взяв відпустку, за цей час оформив догляд за мамою, яка має інвалідність, і покинув країну. Його ж мати повернулася назад в Україну. У середу, 23 серпня, Василь Вонсяк написав заяву на звільнення, а вже у п’ятницю, 25 серпня, на сесії Бучацької міської ради депутати її затвердили.

Житель Бучацької громади Василь Вонсяк займав посаду першого заступника голови Бучача з 30 листопада 2020 року. Також став депутатом Бучацької міської ради від партії ВО «Свобода». У липні цього року Вонсяк написав заяву на відпустку, яка мала б завершитися 18 серпня, повідомляє видання «Тернополяни». Однак на робоче місце так і не повернувся. З’ясувалося, що Василь Вонсяк час вже перебуває в Канаді в еміграції.

З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що за той час, коли чиновник перебував у відпустці, він оформив догляд за мамою з інвалідністю. Разом з нею перетнув державний кордон. Пізніше жінка повернулася назад в Україну, а Вонсяк полетів в Канаду.

Чиновник 23 серпня дистанційно написав заяву на звільнення з займаної посади за згодою сторін. Відповідний проект рішення зареєстрували на сайті Бучацької міської ради 24 серпня. Сьогодні, 25 серпня, депутати Бучацької міської ради проголосували за його звільнення.