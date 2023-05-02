📌Завдано збитків понад 33 тис. грн. на річці Збруч, – Тернопільський рибоохоронний патруль

2️⃣9️⃣ квітня 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ року, державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з працівниками Сектору водної поліції Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, зафіксовано грубе порушення Правил рибальства.

🌎Подія відбулась на річці загальнодержавного значення Збруч біля с. Кудринці Чортківського району Тернопільської області.

🕔Близько 5 години виявлено двох місцевих мешканців, які здійснювали вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову – сіткою ставною в кількості 5️⃣ од.

🐟У такий спосіб порушникам вдалось виловити рибу – карась сріблястий – 2️⃣1️⃣екз., загальною вагою – 9️⃣,9️⃣ кг.

🔰Збитки, завдані рибному господарству України, становлять –3️⃣3️⃣ 2️⃣0️⃣1️⃣ грн.

Рибу, заборонені знаряддя лову та засоби лову вилучено до рішення суду.

🖋️На осіб оформлено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

🗂️Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушень.

⁉️Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95

✅Довідкова інформація:

Розмір збитків нараховано відповідно до такс, затверджених постановою КМУ від 21.11.2011 № 1209 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 06.10.2021 № 1039). Збиток за одну незаконно виловлену особину карася сріблястого доведеться заплатити – 1 581 грн.