Жителі Підгаєччини навколішки зустріли Героя Руслана Почигайла!

Сьогодні, 2 травня, Руслан Почигайло повернувся додому. На жаль, навіки… Живим коридором, зі схиленими головами, з квітами та прапорами зустрічали Героя. На дорогу, якою їхав востаннє Руслан Ігорьович, вийшли небайдужі жителі Підгаєцької громади!

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі…

🕯Вічний спокій душі та слава Воїну!

❗Панахида відбудеться сьогодні о 20:00.

Чин поховання – завтра, 3 травня, о 12:00.