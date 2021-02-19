Історія успіху мами двох діток з Підволочиська

«Навчалася у виші за спеціальністю «Світлотехніка і джерела світла», працювала у різних галузях, у т.ч. бухгалтером та менеджером (управителем) з адміністративної діяльності. Загальний стаж роботи 10 років. А ще двійко діток віком до 6 років. Намагалася знайти роботу самостійно, але не змогла», – ще ніби недавно свою історію розповідала кар’єрній радниці із Підволочиської райфілії Тернопільського обласного центру зайнятості Олеся Гресь із містечка Підволочиськ.

Проаналізувавши пропозиції роботи на ринку праці Підволочищини, фахівець райфілії ОЦЗ скерувала Олесю до ВАТ “Тернопільобленерго”, попередньо домовившись про зустріч. Співбесіда пройшла успішно, відтак у лютому минулого року вона була працевлаштована у товариство на посаду секретаря-друкарки.

Можливо, так і працювала б молода жінка секретаркою, проте часто доля дарує людині свої подарунки і сюрпризи…

Енергійна, сумлінна, відповідальна, з відповідною фаховою інженерною підготовкою, Олеся привернула увагу керівництва підприємства, відтак їй запропонували посаду техніка другої групи. Отож, жінка успішно влилася в когорту енергетиків і уже рік, як успішно працює у ВАТ “Тернопільобленерго”.