Завтра на Тернопільщині 105 населених пунктів будуть без світла

ВАТ «Тернопільобленерго» повідомляє, що 18 жовтня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

з 09-00 до 13-00 год.: м. Тернопіль, вул. Вільхова 4, 6, 8, 10, 11, 17, 23, 25, 27; вул. Березова 14, 14А, 18, 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д;

з 09-00 до 17-00 год.: Бережанський РЕМ: х. Малинисько, с. Потутори, с. Геновичі

з 09-30 до 16-30 год.: Борщівський РЕМ: м. Борщів (частково), смт. Скала-Подільська (частково), с. Михайлівка, с. Кудринці, с. Дзвинячка

з 09-00 до 16-00 год.: Бучацький РЕМ: с. Переволока, с. Скоморохи, с. Соколів

з 09-00 до 17-00 год.: Гусятинський РЕМ: с. М. Бірки, с. Перемийлів, с. Клювенці, с. Зелене

з 09-00 до 18-00 год.: Гусятинський РЕМ: м. Копиченці (вул.. Весела, Молодіжна, Ясна, Сірка, Наливайка, Польова, Словацького, Довга, Гусятинська)

з 10-00 до 16-00 год.: Заліщицький РЕМ: с. Лисівці, с. Шипівці

з 09-00 до 17-00 год.: Збаразький РЕМ: смт. Вишнівець (вул. Шевченка, Б. Хмельницького), с. Грицівці, с. Чумалі, с. Добриводи, с. Іванчани, с. М. Березовиця, с. Кобилля, с. Гніздичне, с. Хоми

з 10-00 до 17-00 год.: Зборівський РЕМ: с. Ярчівці, с. Кальне, смт. Залізці

з 10-00 до 17-00 год.: Козівський РЕМ: с. Будилів, смт. Козлів (вул.. Передмістя), с. Хоробрів

з 09-00 до 17-00 год.: Кременецький РЕМ: с. Кушлин, м. Кременець (вул.. Ст. Детюка, Княжина, Тиха, Туницька, Глінки, Толстого), с. Будкис, с. Лідихів, с. Кушлин, с. Волиця, с. В. Горянка

з 09-10 до 17-10 год.: Лановецький РЕМ: м. Ланівці (вул. Незалежності, Набережна, Тернопільська, Волинська, Листопадова, Богайчука, Лугова, Січ. Стрільців, Східна, Садова, Драгоманова, Шкільна, Грушевського, Ювілейна, Вишнева, Берегова), с. Молотків, с. Нападівка, с. Борсуки, с. Огризківці, с. Іванківці, с. Бережанка, с. Грибова, с. Загірці, с. Оришківці, с. Люлинці, с. Буглів, с. Лопушне, с. Москалівка, х. Дубина, с. Михайлівка, с. В. Куськівці, с. Влащинці, с. Ванжулів, с. Мартишківці, с. Снігурівка, с. Верещаки (частково, Ферма «Айова»), с. Борщівка, с. Якимівці, с. Осники, с. Вербовець

з 09-00 до 17-00 год.: Монастириський РЕМ: смт. Коропець (вул. Л. Українки), с. Задарів, с. Доброводи, м. Монастириська (вул. Т.Г.Шевченка, І.Франка, Хвильового, Л.Українки, Січових Стрільців, В.Великого, Галицька, Долішня)

з 09-00 до 17-00 год.: Підволочиський РЕМ: с. Староміщина, с. Дорофіївка, с. Щаснівка, с. Пальчинці, с. Чернилівка, с. Оріховець, с. Качанівка, с. Поплави, с. Текліївка, с. Магдаліївка, с. Остап’є, с. Старий Скалат, с. Хмелиська, с. Полупанівка

з 09-00 до 17-00 год.: Підгаєцький РЕМ: с. Вага, с. Бронгалівка, с. Михайлівка

з 09-00 до 16-00 год.: Теребовлянський РЕМ: с. Ладичин

з 09-00 до 17-00 год.: Теребовлянський РЕМ: с. Надрічне, с. Деренівка, м. Теребовля

з 09-00 до 17-00 год.: Тернопільський РЕМ: с. В. Гаї, с. М. Ходачків, с. Прошова

з 08-00 до 17-00 год.: Чортківський РЕМ: м. Чортків (вул. Середня, Київська, Броварова, Мистецька, Січових Стрільців, Підгірна, Залізнична, Надрічна), с. Білий Потік

з 09-00 до 17-00 год.: Чортківський РЕМ: с. Угринь, с. Великі Чорнокінці, с. Салівка, с. Ягільниця

з 09-00 до 17-00 год.: Шумський РЕМ: с. Кути, м. Шумськ, с. Підгайці, с. Шумбар.