Завтра у школах Чортківської об’єднаної громади розпочнеться навчальний рік, але дистанційно

Від завтра, 15 вересня, у школах Чортківської об’єднаної громади розпочнеться навчальний рік, щоправда – дистанційно.

Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету, проведення котрого ініціював міський голова Чорткова Володимир Шматько. Рішення провести позачерговий виконком, зі слів Володимира Шматька, приймали у неділю пізно ввечері через чимало звернень батьків протягом вихідних, котрі просили пояснити, яким буде навчання із вівторка – очним чи дистанційним. При цьому деякі з них для прикладу посилались на рішення Бережанської міської ради, яка нібито дозволила очне навчання. Хоча насправді у Бережанах від сьогодні – дистанційне навчання, оскільки педагогічні колективи шкіл відмовились брати на себе адміністративну відповідальність за невиконання постанови уряду.

Аналогічною є позиція всіх директорів шкіл Чортківської громади, які теж відвідали засідання виконкому.

Всі висловили спільну позицію – розпочати від завтра дистанційне навчання та впроваджувати його до тих пір, поки на території громади не буде скасована червона зона. У випадку відкриття шкіл на директорів навчальних закладів поліція складала би адміністративні протоколи – від 34 до 170 тисяч гривень.