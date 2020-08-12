Медичний “Оскар”: в Україні обрано найкращих медиків. Серед них – Лілія Логойда та Пітер Регер з Тернопільщини

Свято усіх медичних працівників з врученням Орден Святого Пантелеймона. Честь медичної професії у 2020 році відбулося! Цьогоріч номінантами на Відзнаку за професіоналізм та милосердя від Тернопільщини стали і Лілія Логойда та Пітер Регер.

Логойда Лілія Святославівна, завідувач кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, доцент, доктор фармацевтичних наук отримала “Медаль Святого Пантелеймона” у номінації “За наукові розробки в медицині”

Пітер Регер, громадянин Німеччини, якого висунула тернопільська регіональна рада, здобув перемогу у 2020 році в номінації на Орден для іноземних громадян “За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України”. Він є керівником благодійного фонду “Гуманітарна допомога міста Білефельд”.

Додамо, нагороду “Медаль Святого Пантелеймона” запровадила у 2018 році поважна рада відзнаки за професіоналізм та милосердя “Орден Святого Пантелеймона”. Обидві нагороди мають ідентичні місію, принципи, цінності та спільні структурні підрозділи з пошуку, відбору й присудження відзнак.

Впродовж року з понад сотні кандидатів з цілої України було визначено 21 номінанта на Орден, серед яких і обирали п’ятьох переможців у номінаціях – “Найкращий лікар”, “Найкращий медичний працівник”, “Новатор охорони здоров’я”, “За досягнення в Міжнародному співробітництві в охороні здоров’я” та “Взірець служіння суспільству”. Також було визначено дев’ятьох номінантів на медаль у номінаціях: “За турботу і ласку до хворого”, “За лікарське мистецтво” та “За наукові розробки у медицині”. Додамо, що обов’язковою умовою для номінантів на медаль є вік до 35 років. Разом з Орденом переможці отримали і грошовий сертифікат.

Варто відзначити,що цьогоріч, за словами голови Поважної ради відзнаки за професіоналізм і милосердя “Орден святого Пантелеймона” Василя Князевича, на участь у конкурсі надійшло понад 120 заявок. По одному переможцю у вищезгаданих номінаціях було обрано за участю представників регіональних рад.