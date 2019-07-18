Студенти університету в Туреччині пройшли виробничу практику на Тернопільщині

Цього року вже вдруге відбувся обмін студентів-медиків між Тернопільським національним медичним університетом та Бахчешехірським університетом (Стамбул, Туреччина) з метою проходження літньої виробничої практики. Упродовж двох тижнів на лікувальних базах нашого міста пройшли практику п’ятеро студентів, зокрема Artun Köken, Burhan Özkan, Deniz Dereli,Veysel Korkut, Hilal Aybüke Yildiz.

Вони мали можливість отримати унікальний практичний досвід роботи у навчальному центрі малоінвазивних оперативних технологій під керівництвом асистента Костянтина Походуна та самостійно провести маніпуляції на тренажерах і в умовах експерименту на тварині.

Кілька днів студенти працювали у Тернопільській університетській лікарні, де пройшли практику у хірургічних відділення різного профілю: адбомінальна хірургія, торакальна хірургія, ортопедія та травматологія та відділення малоінвазивної хірургії.

Також іноземні гості практикувалися у Тернопільській обласній дитячій лікарні, де під керівництвом доцента Вікторії Фурдели провели клінічний розбір пацієнтів з цукровим діабетом та муковісцидозом, мали можливість спостерігати за оперативними втручаннями у відділенні дитячої хірургії та працювати у кабінеті ультразвукової діагностики. Особливе враження у студентів викликало спілкувалися з батьками у відділенні новонароджених дітей.

Також студенти мали виняткову нагоду отримати цінні практичні навички з надання першої невідкладної допомоги на базі сучасного центру симуляційного навчання ТНМУ, що викликало у них неабиякий інтерес.

Подолати мовний бар’єр та вільно спілкуватися з пацієнтами, викладачами і практичними лікарями на базах практики, а також познайомитися ближче з Тернополем іноземним гостям допомагали наші студенти-волонтери: Максим Горішний, Юлія Бандрівська, Анна-Марія Коваль, Дарія Шандрук, Максим Лук’яненко.

Своїми враженнями про гостинність Тернополя та здобутий неоціненний практичний досвід у лікувальних базах ТНМУ іноземні студенти щиро ділилися на зустрічі з ректором, професором Михайлом Кордою.

В урочистій атмосфері Михайло Михайлович вручив студентам сертифікати про їх проходження практики і подарунки на згадку про Тернопіль та наш університет, а також запросив до участі у міжнародних літніх школах наступного року.

Джерело: сайт ТНМУ