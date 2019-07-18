На Тернопільщині чоловік демонтував залізничну колію та взяв у заручники правоохоронця

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги прокурора та захисника обвинуваченого В’ячеслава Г. на вирок Чортківського районного суду від 30 січня 2019 року.

Даним вироком В’ячеслава Г. визнано винним за ч.3 ст. 15, ч.2 ст.185 (незакінчений замах на крадіжку; таємне, умисне викрадення чужого майна, вчинено повторно) та за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу шляхом замаху на його вбивство у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків) і засуджено до 10 років позбавлення волі.

Як встановлено судом, на початку квітня 2018 року 47-річний обвинувачений два дні поспіль приходив на залізничне полотно перегону Гусятин — Копичинці та розібрав й здав на брухт металеві елементи колії, отримавши за це 2 тис. 500 грн.

4 квітня 2018 року, під вечір обвинувачений в стані алкогольного сп’яніння знову прийшов на залізничне полотно і почав демонтувати елементів колії, але був помічений працівниками відокремленого підрозділу “Чортківська дистанція колії” регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”, які його затримали та повідомили поліцію.

Працівники слідчо-оперативної групи поліції, які прибули на місце події, запропонували В’ячеславу Г. проїхати з ними до Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області з метою перевірки обставин скоєного кримінального правопорушення. Обвинувачений погодився і сів на заднє сидіння службового автомобіля. Під час руху він непомітно дістав із кишені розкладний ніж, приклав лезо до шиї працівника поліції, який сидів поруч, наказав водієві зупинити автомобіль та разом з іншим правоохоронцем вийти, залишивши зброю на капоті, та відійти на 10 м і дозволити йому безперешкодно втекти.Що вони і зробили.



Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю і здоров’ю, потерпілий, помітивши, що обвинувачений відволікся і втратив пильність, застосував до нього заходи фізичного впливу та вилучив ніж.

У поданій апеляційній скарзі прокурор, не оскаржуючи фактичних обставин, просив вирок суду скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд у суді першої інстанції.

Захисник обвинуваченого також просив змінити вирок, виправдати В’ячеслава Г. за ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 185 КК за відсутністю в його діях складу злочину, а також перекваліфікувати його дії зі ст. 348 КК України на ч.1 ст. 345 КК України і призначити мінімальне покарання, оскільки погрози стосувались не суто потерпілого, а всіх працівників поліції, і умислу на вбивство у нього не було.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення обвинуваченого та його захисника, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів прийшла до висновку, що подані апеляційні скарги підлягають до частково задоволення. Оскільки ні у поданих апеляціях, ані під час підготовки апеляційного розгляду сторонами не було заявлено клопотання про дослідження доказів та з’ясування обставин справи, колегія суддів позбавлена можливості дати їм належну оцінку. Враховуючи наведене, колегія суддів вважає за необхідне апеляційні скарги задовольнити частково, вирок суду скасувати та призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції, але в іншому складі суддів, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.