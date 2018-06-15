Збільшилась кількість дітей, які отруїлись у дитячому садочку на Тернопільщині

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Вже 10 захворіли 10 дітей, 9 з яких знаходяться на стаціонарному лікуванні( в інфекційному відділенні Кременецької РКЛ), і 1 на амбулаторному лікуванні (звернулися до зав ФАП с. ГАЇ).

Всі діти відвідують різновікову дитячу групу НВК «Гаївська ЗОШ І-ІІст-ДНЗ», за адресою: Тернопільська область, НВК «Гаївська ЗОШ І-ІІст-ДНЗ».

Діагноз попередній – Гастроентероколіт.

Джерело збудника інфекції – встановлюється.

Фактор передачі – з’ясовується.

Діти захворіли 13.06.2018р., у всіх захворілих останній день відвідування ДНЗ – 13.06.2018 р. В ДНЗ функціонує одна різновікова група, в якій згідно списку перебуває 24 дитини.

Страви готувалися на харчоблоці ДНЗ. Закупівля продуктів централізована.

Спеціалістами Кременецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, разом із працівниками Кременецького відділу Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби 14.06.2018 р. 09.30 год. здійснено виїзд у вогнище та розпочато проведення заходів в ньому для встановлення причини захворювання дітей. До даного епідрозслідування долучились працівники ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

За результатами обстеження, відповідно до приготованих страв та залишків продукції, працівниками Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, було проведено відбір зразків готових страв, харчових продуктів та питної води.

Спеціалістами Кременецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, в ході розслідування виявлено наступні порушення: на момент обстеження відсутні інструкції по використанню та супровідні документи на дезинфікуючі засоби, відсутні правила миття посуду, не ведуться журнали складського обліку, журнал бракеражу швидкопсувної продукції, використання та запасу деззасобів, прибиральний інвентар на харчоблоці не промаркований, недостатньо ванн для миття кухонного посуду у роздаточній в групі, технологічні картки з посиланням на державний рецептурник страв відсутні, не дотримуються погодженого перспективного меню.

Згідно матеріалів розслідування видано Розпорядження в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області на призупинення роботи закладу до завершення епідрозслідування та Припис керівнику ДНЗ щодо усунення порушень вимог санітарного законодавства.

До моменту виявлення спалаху у даному ДНЗ Держпродспоживслужбою перевірки та моніторингові дослідження не проводилися.

Розслідування даного випадку перебуває на особистому контролі в в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Володимира Богоноса.