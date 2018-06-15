Голови громад Тернопільщини: цікаві факти та пікантні подробиці декларацій

На Тернопільщині нині сформовано 42 об’єднані територіальні громади. Вони включили в себе понад 50 відсотків території області. Голови новоутворених громад зазвичай залишалися осторонь від будь-яких досліджень. Однак нині саме громади на багатьох територіях формують потенціал краю, тому ми вирішили проаналізувати декларації усіх 42 їхніх голів за 2017 рік. Виявились доволі цікаві факти та пікантні подробиці, якими ділимося зі своїми читачами.

Двоє родин мають дохід понад мільйон гривень

Родини голів громад нашої області, однозначно, не бідують. Більшість із них мають статки значно вагоміші від середньостатистичного тернополянина. А жодна родина менше двохсот тисяч за минулий рік не мала, дві з них заробили понад мільйон гривень.

Найбільше доходів було в сім’ї виконувача обов’язків голови Гримайлівської селищної громади Оксани Диць. Сумарно її родина заробила за рік, що минув, майже 2,5 мільйона гривень. Тут потрібно зазначити, що левову частку цих грошей заробив її чоловік – Андрій Степанович, який займається підприємницькою діяльністю, – 2 248 170 грн. Решта статків незначні – заробітна плата в. о. голови, пенсія матері та батька, а також невелика сума від надання майна, очевидно техніки, в оренду одному з приватних ТОВ.

Понад мільйон гривень, а якщо бути точним, то 1 093 510 грн., заробила родина Вишнівецького голови Володимира Кравця. Тут нічого дивного немає, адже пан Володимир відносно недавно став головою громади, а раніше очолював відоме далеко за межами області сільськогосподарське підприємство «Добрий самарянин». Нині практично всім бізнесом родини Кравців займається дружина Лідія Василівна, натомість Володимир Васильович сконцентрував головну увагу на розвитку громади. І це видно неозброєним оком, наскільки активно вона розвивається за останній час.

Окрім двох мільйонерів, понад півмільйона гривень заробили ще дві родини голів громад. Це, зокрема, сім’я голови Хоростківської міської громади Степана Гладуна. І якщо голова родини поклав до сімейного бюджету близько 200 тисяч гривень, то його дружина, Світлана Володимирівна, займаючись підприємницькою діяльністю, заробила у три рази більше – майже 650 тисяч.

Понад 600 тисяч гривень доходу отримала родина Байковецького сільського голови Анатолія Кулика, при цьому, на відміну від його колег, підприємництвом ніхто в ній не займається. У суму доходів входять виключно заробітна плата і пенсія голови сімейства та його другої половинки – Людмили Василівни, котра працює у Центрі соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Байковецької сільської ради. До слова, пенсія пана Анатолія майже у 3,5 раза більша за пенсію його дружини – 70 проти 20 тис. грн.

Зарплата 32,5 тисячі на місяць!

Якщо ж виокремлювати заробітні плати з загального доходу родин голів об’єднаних громад, то тут безперечним лідером являється очільник Байковецької громади Анатолій Кулик, зарплата якого у 2017 році становила 392 198 грн. або понад 32,5(!) тисячі гривень на місяць. Доволі несподівано за багатою Байковецькою громадою, на території якої знаходиться потужне електротехнічне підприємство з іноземними інвестиціями, йде зарплатня голови Золотниківської сільської громади Данила Бугая, який минулоріч заробив 321 633 грн. (26,8 тис. грн. на місяць). Замикають трійку «кращих» із приблизно однаковими зарплатами в районі 300 тис. грн. голова Шумської міської громади Володимир Плетюк і Теребовлянської міської громади Сергій Поперечний. Понад 250 тисяч минулоріч заробили ще три голови громад – Олег Кохман із В. Гаїв, Роман Казновецький із Ланівців та Віталій Дацко з Підволочиська.

«Під матрацом» – гривня, долар, євро і навіть польський злотий

Голови громад та їхні родини переважно не вказують, скільки в них є готівки. Однак декілька з них оприлюднили суми, що знаходяться в них «під матрацом».

Найбільше готівки задекларував голова Вишнівецької громади Володимир Кравець – 5 млн. грн., ще 55 тисяч доларів у нього «під матрацом».

У родини голови Хоростківської громади Степана Гладуна готівка лише гривнева (750 тисяч), причому вона майже порівну розподілена між головою сімейства, дружиною і матір’ю.

450 тис. грн. у готівці тримає родина голови Байковецької громади Анатолія Кулика. Та дружина має значно більше готівки – 330 тисяч проти 95-ти.

Хто ще задекларував значну суму в готівці, так це голова Підволочиської громади Віталій Дацко – 100 тисяч гривень.

Практично не тримають або не вказують іноземної валюти наші голови громад. Окрім Володимира Кравця, доларову і готівку Європейського Союзу тещі та дружини оприлюднив голова Борсуківської громади Іван Друзь, лише доларову готівку дружини – голова Скалатської громади Петро Савончак. А родина голови Теребовлянської громади Cергія Поперечного задекларувала готівку в доларах, євро і навіть у польських злотих.

У кредитах

Здебільшого голови громад не беруть кредитів, однак все-таки є винятки. Так голова Заводської громади Людмила Павлинська у минулому році оформила три кредити в банку на загальну суму 82 тисячі гривень. Також три кредити взяв голова Залозецької громади Любомир Фесик та його дружина – 80 415 грн. Ще більше (дев’ять кредитів у різних фінустановах) узяв голова Лопушненської громади Олександр Стецюк – на суму 149 591 грн.

Оформляють нерухомість в останній день року

Рекордсменом із нерухомості є родина голови Вишнівецької селищної громади Володимира Кравця. Із загальної площі об’єктів нерухомості понад 3,5 тис. кв. м майже половину становить будинок під навісу (1628,9 кв. м), також значної площі (понад 700 «квадратів») у них магазин, клуб та млин. Що ж до житлової нерухомості, то родина Кравців має у власності будинок у Бутині (Збаразький район) та квартиру в Тернополі.

На почесному другому місці розташувалася родина голови Борщівської міської громади Івана Кобилянського (екс-голова районної ради). Вона володіє нерухомістю загальною площею 2242,3 кв. м. Левову частку становлять майстерня (1960,3 кв. м) та магазин (117,6 кв. м). Також у родини є житловий будинок, оформлений на тещу (понад 100 «квадратів»), та квартира, власницею якої є дружина (майже 50 кв. м). А ще дружина голови, Галина Романівна, будує гараж, площу якого у декларації пан Іван не вказав.

Хоча сім’я голови Лановецької міської громади Романа Казновецького є однією з найзаможніших за площею об’єктів нерухомості, однак виникає питання, де мешкають члени родини? В них у власності є нежитловий будинок площею майже тисячу «квадратів». Ще два об’єкти родина тільки будує – нежитлове приміщення (902 кв. м) та незданий в експлуатацію житловий будинок, площу якого у декларації не вказано.

Необділена нерухомістю родина голови Хоростківської міської громади СтепанаГладуна. Вони мають практично все – від житлового будинку в передмісті та бару-кафе до складу для кормів. Але це ще не все, дружина голови, Світлана Володимирівна, будує великий житловий будинок у Хоросткові на 214 кв. м, а сам голова сімейства – гаражі площею… 560, 1 кв. м. Зважаючи, що автопарк у родини Гладунів не такий великий – дві легківки та причіп, очевидно, частина гаража піде на продаж.

Замикає чільну п’ятірку за найбільшою площею об’єктів нерухомості родина голови Залозецької селищної громади Любомира Фесика. У них в наявності одразу вісім об’єктів нерухомості загальною площею 863,9 кв. м. Це дві квартири у Тернополі, одна – в Залізцях, два магазини і навіть…. гідроспоруда.

Не зовсім зрозуміла ситуація з родиною голови Новосільської сільської громади Ілька Стахурського. Дружина голови, Олександра Ярославівна, має у власності по 1 відсотку одразу на чотирьох об’єктах нерухомості: квартира в Тернополі, два нежитлових приміщення та торговий центр. І найцікавіше те, що цю власність родина Стахурських оформила в останній день 2017 року.

Окрім родини Стахурських, досить часто оформляють об’єкти нерухомості в останній день року. З голів громад у 2017-му це також зробили: родина голови Більче-Золотецької сільської громади Галини Огородник, яка таким чином оформила будинок площею 120 кв. м на чоловіка; голова Заводської громади Людмила Павлинська, котра оформила житловий будинок у Шманьківцях знову ж таки на чоловіка, чомусь забула вказати у декларації площу будівлі; голова Озернянської сільської громади Богдан Наконечний в останній день календарного року оформив право на тимчасове проживання в житловому будинку площею майже сто «квадратів».

Також у 2017 році об’єктами нерухомості заволоділи ще кілька керівників громад. Обновки отримали: родина голови Зборівської міської громади Руслана Максиміва – квартира (41 кв. м) та нежитлове приміщення (53,9 кв. м) у Зборові, а ще вони там же будують гараж на 42 «квадрати»; родина виконувача обов’язків голови Гримайлівської селищної громади Оксани Диць – квартира (67,1 кв. м) і комора у Тернополі.

На противагу великим власникам нерухомості є такі родини голів громад, які у власності не мають жодного квадратного метра і в декларації не вказують, що якесь житлове помешкання винаймають. До безхатченків можна віднести родину Васильковецької сільської громади Андрія Гайдаша та Золотопотіцької громади –Ростислава Кушика.

Щодо об’єктів нерухомості голів громад є й ряд цікавих фактів. Так голова Скалатської громади Петро Савончакзареєстрований у Києві, де має квартиру площею 31 кв. м, яку придбав, якщо вірити декларації, у 2001 році за 6643 грн. Натомість фактично його родина проживає в Остап’ї, де має два житлових будинки.

Родина голови Теребовлянської міської громади Сергія Поперечного, окрім великого житлового будинку в Теребовлі (199 кв. м), у 2016 році придбала квартиру площею 57,20 кв. м у Хмельницькому за 291 320 грн. (11 тис. доларів).

А голова Борсуківської сільської громади Іван Друзь у декларації повідомив, що фактично мешкає в селі Борщівка (Лановецький район), але не повідомив, на яких умовах там проживає його родина, адже вся наявна нерухомість знаходиться під Тернополем, у селі Біла.

Автопарк на будь-який смак

Голови громад мають різні автомобілі – від представницького класу легківки до тракторів, екскаваторів і комбайнів. Найбільшою кількістю автомобілів – 18-ть – може похвалитися родина виконувача обов’язків голови Гримайлівської селищної громади Оксани Диць. Чого там тільки немає! І комбайн СLAAS, і екскаватор, і кілька тракторів та легківок, і навіть причіп.

Вісьмома транспортними засобами володіє родина голови Вишнівецької громади Володимира Кравця. Серед іншого варто виокремити легківки «Mercedes-Benz GL350» та AUDI A8, кілька вантажних бусів та фуру MAN.

Уже цього року «Лексус RX350» за 245 000 грн. придбав голова Залозецької громади Любомир Фесик. В останній день 2017 року він оформив на себе також вантажний бус «Фольксваген Транспортер» та УАЗ-469. А ще у його власності є причіп, а в дружини, Оксани Григорівни, – авто ВАЗ-21213.

Якісним автопарком володіє також родина Степана Гладуна з Хоросткова. Голова сімейства має у власності пасажирський бус «MERSEDES-BENZ VITO», а його дружина, Світлана Володимирівна, – позашляховик «AUDI Q7».

Чотири автівки має у власності родина Івана Кобилянського з Борщева. Але чогось особливого там немає – дві стареньких радянських легківки «Волга» та «Москвич», ще один представник російського автопрому – 23-річний ВАЗ-2105. Натомість на найновішому авто «Shevrolet AVEO» (2005 р. н.) їздить теща голови громади.

До комбайна JOHN DEERE, екскаватора та легківки ВАЗ-21150 доробилася родина Олександра Стецюка, котрий очолює Лопушненську сільську громаду. Два вантажних автомобілі ЗІЛ та трактор МТЗ-80 має у власності родина голови Колиндянської громади Романа Клапківа. Вантажний автомобіль «Volkswagen T5» та трактор «Беларус 82.1» має у власності також Зеновій Потіха зі Скориків.

Земля – моє багатство

Оскільки більшість голів громад все-таки представляють села та селища, то головне багатство їхніх родин – земля.

Справжнім латифундистом серед колег є родина голови Васильківської сільської громади АндріяГайдаша. Він, його матір та батько володіють землею площею близько одного мільйона квадратних метрів.

Майже у десять разів менше землі має у власності голова Золотниківської сільської громади Данило Бугай, який на другому місці. Його вісім земельних ділянок розкинулися на площі 82 585 кв. м.

На третьому місці у ТОП-землевласників розмістилася родина голови Борщівської міської громади Івана Кобилянського. У їхній власності – 13 земельних наділів загальною площею майже 80 тис. кв. м.

Понад п’ятдесят тисяч «квадратів» землі також має родина голови Великодедеркальської громади Івана Данилюка – чотири ділянка площею 60 300 кв. м.

Джерело: Тижневик “Номер один”