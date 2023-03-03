Здають в оренду залу в історічній будівлі Бережан
📌Зала в історичній будівлі Тернопільщини – аукціон 8 березня
Запрошуємо взяти участь в аукціоні з оренди приміщення у будівлі Ратуші Бережан, що у Тернопільській області.
🏘До оренди пропонуємо: залу у центрі міста-туристичного магніту
💡Ратуша знаходиться у самісінькому центрі міста, поруч з пам’ятниками та пам’ятними дошками. Бережани в принципі наповнені пам’ятками архітектури – костелами, церквами, аристократичними кварталами з віллами. У центрі міста також є кілька закладів харчування та скверик.
💰Стартова ціна – ₴3,2 тис.;
⌛️Прийом пропозицій до участі – до 7 березня;
🗓Дата аукціону – 8 березня;
📏Площа – 47 м²;
📍Локація – Тернопільська обл., м. Бережани, пл. Ринок, 1.
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↪️Детальніше за посиланням – https://bit.ly/41IMLYw.