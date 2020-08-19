Земельні барони профтехосвіти на Тернопільщині — хто вони?

Михайло Апостол не оноразово писав про те, що, маючи такий унікальний банк землі, який все ще перебуває в державній власності, Україна могла би мати одну з найкращих економік світу.

До прикладу скажу: тут мова про майже 200 тисяч гектарів прекрасних чорноземів, закріплених за закладами освіти різних типів: від профтехів до аграрних університетів. Кожен рік можна додатково поповнювати державний бюджет на, як мінімум, 1 млрд. грн. А за роки Незалежності то й поготів. Передовсім пишу про рідну Тернопільщину, але аналогічна ситуація і з землями навчальних закладів як відзеркалення тотальної корупції та зловживань по всій Україні. Так, приміром, керівництво двох бідних, на перший погляд, навчальних закладів неправомірно передало в користування земельні ділянки фермерствам загальною площею понад 546 га (259,61 га 286 га відповідно).

За версією слідства, службові особи закладів професійно-технічної освіти за відсутності повноважень, передбачених законом, уклали удавані договори про спільний обробіток земельних ділянок. Така угода практично приховує фактичну передачу землі в оренду.

Також правоохоронці встановили, що спільного обробітку землі на даних ділянках насправді не було. А сільськогосподарські підприємства використовували на власний розсуд земельні ділянки, що саме по собі є злочином.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у двох кримінальних провадженнях за ч. 1 ст.364 КК України за фактами зловживання службовим становищем службових осіб навчальних закладів Борщівського та Заліщицького районів здійснює Чортківська місцева прокуратура.

На мою думку, такий земельний сюрреалізм, коли в документах одне, а по факту інше, нікому не потрібен. Це не реформи, а чистої води корупція, – каже Михайло Апостол.