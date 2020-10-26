Земельні торги на Тернопільщині: інвестори сплачуватимуть до місцевих бюджетів майже чотири мільйони гривень щорічно

З початку року на 122 земельних торгах, підготовлених і проведених Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області пропонували 505 ділянок. Землі площею 2,77 тис. га державної власності сільськогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів.

На земельних аукціонах продано права оренди на 241 ділянку. Землі загальною площею 1,45 тис. га передано в оренду терміном на 7 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

За підсумками земельних торгів річна орендна плата за всі ділянки збільшилася із 3,45 млн грн до 3,94 млн грн. Розмір ренти в результаті аукціонів зріс у 2,22 раза від стартової ціни. Кошти щорічно надходитимуть до місцевих бюджетів Тернопільщини.

Земельні торги поповнили бюджети органів місцевого самоврядування у 2016 році на 6,57 млн грн, у 2017 році — на 7,14 млн грн, у 2018 році на 8,78 млн грн, у 2019 році на 7,7 млн грн. Орендарі щорічно сплачують орендну плату до бюджетів місцевих рад упродовж семи років.

Усього станом на 09.10.2020 року Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності право оренди яких підлягає продажу на торгах у Тернопільській області включає 1 758 земельних ділянок площею 6,36 тис. га.

Довідково:

Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах».

Інформація про лоти з зазначенням місця розташування земельних ділянок, їхніх площ і кадастрових номерів, а також стартового розміру річної орендної плати розміщена на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в розділі «Земельні аукціони».