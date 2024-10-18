На Тернопільщині підірвався чоловік

Дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги помер житель Скалата. 55-річний чоловік отримав важкі тілесні ушкодження в результаті детонації боєприпасу. Нещастя трапилося 17 жовтня близько 19:00. На місце вибуху виїжджала слідчо-оперативна група Підволочиського відділення поліції.

“У ході перевірки поліцейські встановили, що потерпілий того дня на власному городі викопав боєприпас часів Другої світової війни. Він заніс небезпечну знахідку до підсобного приміщення і почав розбирати, висвердлюючи деталі”, – розповів начальник слідчого відділення поліції №5 (м. Підволочиськ) Олександр Чубенко.

У якийсь момент міна вибухнула, травмувавши чоловіка. На момент нещастя дома нікого не було, а тому потерпілий спробував самостійно зупинити кровотечу. Швидку викликала дружина, яка повернулася за деякий час. Проте скалатчанин помер дорогою до лікарні.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

Працівники поліції наголошують, що наближатися до вибухонебезпечного предмета, пересувати його або брати до рук категорично заборонено. Не можна розряджати, кидати чи бити по ньому, не класти поблизу вогнища, приносити додому, а тим паче, розбирати.

Про знахідку необхідно негайно повідомити поліцію та службу з надзвичайних ситуацій.