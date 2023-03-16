Був справжнім зразком, – на війні загинув Сергій Чілікін з Чортківщини

Знову маємо сумні новини….

Загинув наш Герой України Сергій Чілікін з Чортківщини. Про це повідомляє міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Останій бій його відбувся у населеному пункті Білогорівка Луганської області.

Сергій приєднався до лав Збройних Сил України та мужньо боронив рідну землю від російських загарбників, служив водієм взводу протитанкових керованих ракет.

Командир його військової частини зазначив, що наш Герой протягом усього часу своєї служби сумлінно виконував військові накази та був справжнім зразком для інших захисників Батьківщини…

Горе для нашої громади..

Щиро співчуваю рідним та близьким…

Вічна пам’ять…

Герої не вмирають!