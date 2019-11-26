Житель Бучача, вимагаючи «моральну компенсацію» за наклеп, втрапив до ізолятора

У порядку статті 208 КПК співробітники Бучацького відділення поліції затримали 23-річного жителя райцентру. Зловмисникові інкримінують вимагання, – повідомляє Поліція Тернопільської області.

До поліцейських із заявою звернувся 19-річний бучаччанин і повідомив, що 23-річний знайомий вимагає у нього 200 гривень. Оскільки потерпілий відмовився платити, зловмисник забрав мобільний і сказав, що поверне лише тоді, як отримає гроші.

Під час спілкування з правоохоронцями, вимагач пояснив, що 200 гривень – це своєрідна моральна компенсація, адже потерпілий зводив на нього наклеп.

Самосуд обернувся кримінальним провадження, розпочатим щодо вимагача за частиною 1 статті 189 ККУ. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.