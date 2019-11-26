11:00 | 26.11.2019
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Чортків’янка Соломія Федорейко отримала іменну стипендію від випускника «Могилянки»

Irena 0 Views Прокоментуй!
Новиною цими вихідними поділилася директор Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича Наталія Великоборець у Facebook, що її випукниця та переможниця Всеукраїнської олімпіади з англійської мови Соломія Федорейко (а нині студентка Київсько-Могилянської академії) отримала стипендію від іменного фонду Павла Принька.

У відеоролику, яке відзняв вищезгаданий виш, Соломія поділилася своїми враженнями, пише Чортків City

— Передусім я почала з того, що обирала місто, тому що мене дуже сильно приваблював Київ своїми численними можливостями, і вже почавши знайомитися з тими університетами, що вважалися найкращими, я відкрила для себе «Могилянку» і далі все стало очевидно, – резюмує студентка першого курсу Києво-Могилянської академії (спеціальність «Соціологія»), ще донедавна учениця Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича.

– Я пам’ятаю, тоді сиділа вечеряла, і мені прийшов лист, мабуть, ледь не ковтнула виделку, тому, хоч і співбесіду пройшла добре, все одно були сумніви, що, звичайно, можуть бути кращі кандидати, ніж я, але я просто перебувала в екстазі, коли побачила результат, зателефонувала батькам, вони також за мене були раді.

Також дівчина поділилася своїми планами на майбутнє:

– Наразі я точно переконана, що хотіла би залишитися в Україні та працювати тут, над розвитком держави, а уже над якими галузями чи у якій сфері, покаже час.

Детальніше у відеоролику.

 

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