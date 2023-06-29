Житель Чортківщини пропонував поліцейським хабар за те, що сів за кермо нетверезий

Житель Чортківського району пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Намагаючись відкупитися хабарем, чоловік понесе ще й кримінальну відповідальність.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора групи реагування патрульної поліції відділення поліції №3 міста Гусятин про те, що водій автомобіля “Мерседес” пропонує неправомірну вигоду.

Протиправне діяння жителя міста Хоростків задокументувала слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події. З’ясувалося, що чоловіка патрульні спинили за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Тест показав, що в крові чоловіка рівень алкоголю перевищує дозволені межі, а саме 2,0 проміле. Водій за 200 доларів США намагався уникнути покарання.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Відповідальність за статтею 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП зловмисник теж нестиме.