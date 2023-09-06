Житель Тернопільщини “придбав” нереальний скутер

4200 перерахував на банківський рахунок житель Тернопільського району. Чоловік вніс передоплату за товар, який планував придбати.

За словами потерпілого, в інтернет-мережі він знайшов оголошення про продаж скутера. Списався з продавцем і домовився про покупку. Єдиною умовою для підтвердження купівлі-продажу був аванс. Чоловік його вніс на вказаний рахунок, а після цього власник акаунта перестав виходити на зв’язок.

Зрозумівши, що потрапив у пастку афериста, житель Тернопільщини звернувся за допомогою до працівників поліції. Дізнавачі внесли даний факт в ЄРДР згідно із статтею 190 ККУ. Триває слідство.

Дрібне інтернет-шахрайство — один із розповсюджених злочинів в Україні. Тому правоохоронці щодня наголошують та нагадують правила безпечних покупок в Інтернеті:

– завжди намагайтеся використовувати магазини та сайти, які перевірені часом та відомі серед людей. Шахраї часто створюють сайти-двійники навіть добре відомих брендів, щоб вкрасти ваші гроші. Замість оплати товару — кошти йдуть злочинцям через підробну форму платежу;

– звертайте увагу на ціну. Якщо на сайті ціна буде значно нижчою, або вищою за середню позначку, це має стати першим дзвоником — купувати щось у цього продавця може бути ризиковано;

– у спілкуванні з продавцем не соромтеся розпитувати про товар, намагайтеся дізнатися якомога більше інформації;

– якщо продавець просить у вас передоплату — не поспішайте переказувати гроші, бо цим методом часто користуються шахраї. Вони “продають” неіснуючі товари та використовують при цьому психологічний тиск.

Щоб не дати шахраям жодного шансу, необхідно дотримуватися простих та дієвих правил:

1. Завжди ознайомлюватися із правилами платформи, де плануєте щось купляти.

2. Відмовлятися обговорювати деталі угоди у месенджерах — тільки чат платформи може точно гарантувати захист.

3. Не переходити за сторонніми посиланнями, які надсилають незнайомці у месенджерах.

4. Не розголошувати свої персональні/платіжні дані.

5. Повідомляти про порушення в Кіберполіцію та Службу підтримки. У разі розголошення даних картки — звернутися в банк.